NBA／唐西奇全能領軍 獨行俠淘汰爵士闖第2輪

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唐西奇（Luka Doncic）繳出24分9籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，搭配布朗森（Jalen Brunson）的24分，帶領獨行俠第三節扭轉前面落後兩位數的劣勢，在下半場取得領先優勢。最後時刻的三分球攻勢，加上康利（Mike Conley）出現要命的走步違例，獨行俠以98：96驚險勝出，4：2闖進第二輪，將對決稍早晉級的太陽。

除了兩人的表現外，丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下19分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也貢獻18分10籃板5助攻。

回到主場退無可退的爵士，靠著米契爾（Donovan Mitchell）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）合砍23分，克拉克森（Jordan Clarkson）也補上9分，加上獨行俠命中率僅38.6%，三分球18投3中，取得53比41領先優勢。

但好景不長，爵士第三節再度面臨嚴重熄火狀態，單節僅得19分，反觀對手在唐西奇的帶領下展開強力反擊，唐西奇得到10分，布朗森和丁威迪合拿15分，獨行俠逐漸扳回比分，三節打玩反而取得5分超前。

這樣的情況延續到第四節，獨行俠掌握比賽局勢，爵士雖然試圖追趕，始終棋差一著；透過唐西奇的擋拆突破，獨行俠底線三分進攻依然讓爵士難以防範，芬尼史密斯命中三分球後，一度讓球隊領先達8分。爵士隨後擋下獨行俠幾波攻勢，米契爾和克拉克森帶動一波8比0攻勢，一口氣追平比分。

芬尼史密斯、唐西奇和布朗森接連命中三分球，讓球隊仍握有3分領先；戈貝爾剩下35.9秒籃下得手，但最後時刻康利卻發生要命的走步違例，之後波格丹諾維奇最後一擊也沒能得手。

米契爾帶傷上陣得到23分9助攻8籃板，波格丹諾維奇19分，戈貝爾10分12籃板，克拉克森15分6籃板；康利11分8助攻4籃板。

爵士外線火力依然不振，全場35投僅9中，包括波格丹諾維奇最後空檔三分機會也沒能把握，錯失逆轉的機會，只能黯然結束今年賽季。