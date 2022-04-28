NBA／保羅完美演出飆33分 太陽終結鵜鶘挺進第2輪

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面對難纏的鵜鶘，太陽又在紐奧良歷經苦戰，直到第四節最後階段，艾頓（Deandre Ayton）、布克（Devin Booker）、布里吉斯（Mikal Bridges）和保羅（Chris Paul）接連得分，一波11：5攻勢取得領先。鵜鶘無力反擊，太陽在驚濤駭浪中以115：109險勝對手，系列賽4勝2敗晉級第二輪。

保羅再度主宰大局，全場14投全中外加4罰4中，完美攻下33分8助攻5籃板，其中下半場獨拿23分，毫無疑問是太陽能夠闖進第二輪的關鍵；艾頓22分7籃板4助攻，布里吉斯18分。休兵3場比賽的布克今日復出，他奮戰32分鐘，12投5中獲得13分5籃板3助攻，強森（Cameron Johnson）13分。

主場作戰的鵜鶘上半場充分利用制空權，籃板和禁區得分都遠高於對手，英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）聯手拿下25分，取得58比48的領先優勢；太陽第三節展開反擊，雖然鵜鶘命中率將近6成，但太陽在這一節進攻無往不利，20投15中，單節攻下34分，讓他們得以逐漸縮小比分差。保羅這節6投全中獨拿13分。

第四節雙方你來我往，比分不斷交替領先，一路僵持最後時刻。保羅連續兩次助攻傳球，讓艾頓和布克拿到5分，布里吉斯抄球後快攻灌籃得手，太陽取得4分領先；隨後保羅罰球得手，但南斯回敬三分打，保羅馬上又跳投命中，太陽領先5分，這一球也幾乎是宣告鵜鶘死刑。