NBA／詹皇賀運動員學業獎 史密斯笑回：等你打大學美足

36歲的前NBA球員史密斯(J.R. Smith)重返校園,就讀北卡農工不但一圓打高球 夢想,學業上也不馬虎,常在社群媒體 分享認真學生生活。如今他更獲得學校的運動員 學業獎,讓老隊友詹姆斯(LeBron James)也忍不住分享。

詹姆斯就轉發史密斯以平均4.0 GPA好成績得獎消息,並在個人推特寫道:「太好了,史密斯!實在太替你這小子驕傲了,愛你兄弟。」史密斯也搞笑回應說:「讓我知道你是不是還想打大學美足,我們還有時間呢,這永遠不嫌遲。」

Let me know if you still want to play College Football we still got time!!!! #ItsNeverToLate https://t.co/FZj03BW3mL