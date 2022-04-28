NBA／詹皇賀運動員學業獎 史密斯笑回：等你打大學美足

史密斯（左）重返校園獲得學校的運動員學業獎，老友詹姆斯也發推特祝賀。（歐新社）

36歲的前NBA球員史密斯（J.R. Smith）重返校園，就讀北卡農工不但一圓打高球 夢想，學業上也不馬虎，常在社群媒體 分享認真學生生活。如今他更獲得學校的運動員 學業獎，讓老隊友詹姆斯（LeBron James）也忍不住分享。

YESSIR @TheRealJRSmith!! Proud of you Kid!!! Love bro https://t.co/gqwOLnlcdw — LeBron James (@KingJames) April 26, 2022

詹姆斯就轉發史密斯以平均4.0 GPA好成績得獎消息，並在個人推特寫道：「太好了，史密斯！實在太替你這小子驕傲了，愛你兄弟。」史密斯也搞笑回應說：「讓我知道你是不是還想打大學美足，我們還有時間呢，這永遠不嫌遲。」