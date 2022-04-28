我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

紐約客指地鐵警員玩手機 亞當斯：拍照發給我

NBA／詹皇賀運動員學業獎 史密斯笑回：等你打大學美足

記者陳元廷／綜合報導
史密斯（左）重返校園獲得學校的運動員學業獎，老友詹姆斯也發推特祝賀。（歐新社）
史密斯（左）重返校園獲得學校的運動員學業獎，老友詹姆斯也發推特祝賀。（歐新社）

36歲的前NBA球員史密斯（J.R. Smith）重返校園，就讀北卡農工不但一圓打高球夢想，學業上也不馬虎，常在社群媒體分享認真學生生活。如今他更獲得學校的運動員學業獎，讓老隊友詹姆斯（LeBron James）也忍不住分享。

詹姆斯就轉發史密斯以平均4.0 GPA好成績得獎消息，並在個人推特寫道：「太好了，史密斯！實在太替你這小子驕傲了，愛你兄弟。」史密斯也搞笑回應說：「讓我知道你是不是還想打大學美足，我們還有時間呢，這永遠不嫌遲。」

社群媒體 高球 運動員

上一則

NBA／低調談第五戰驚天隔人暴扣 莫蘭特：其實滿容易的

下一則

1張圖／NBA季後賽最新戰況 西區勇士、東區公鹿 晉級第二輪

延伸閱讀

聖他克拉拉縣警長史密斯 否認所有涉貪腐指控

聖他克拉拉縣警長史密斯 否認所有涉貪腐指控
史密斯一掌將美國搧下文化神壇

史密斯一掌將美國搧下文化神壇
德州人語／史密斯讓小金人蒙羞

德州人語／史密斯讓小金人蒙羞
奧斯卡掌摑風波 洛克咎由自取

奧斯卡掌摑風波 洛克咎由自取

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
柯瑞（中）回歸先發拿到30分，率領勇士關門成功，系列賽4勝1敗淘汰金塊。（路透）

1張圖／NBA季後賽最新戰況 西區勇士、東區公鹿 晉級第二輪

2022-04-28 08:30
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18
Getty Images

NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約

2022-04-23 08:33
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05
中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳