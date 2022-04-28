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NBA／柯瑞重返先發飆30分 攜奇兵小裴頓碎金晉級第二輪

記者陳元廷／綜合報導
柯瑞（中）回歸先發拿到30分，率領勇士關門成功，系列賽4勝1敗淘汰金塊。（美聯社）
柯瑞（中）回歸先發拿到30分，率領勇士關門成功，系列賽4勝1敗淘汰金塊。（美聯社）

「浪花兄弟」賽前就下了為避免夜長夢多的必勝令，27日回到主場也順利關門，回歸先發的柯瑞（Stephen Curry）決勝關頭挺身而出，且替補的小裴頓（Gary Payton II）也扮奇兵，終場以102：98碎金，4勝1敗晉級下一輪。

勇士此役第2與3節進攻狀況都不理想，加上不只約柯奇（Nikola Jokic）宰制禁區，卡森斯（DeMarcus Cousins）也殺出肆虐內線，金塊更掌握進攻籃板，打完3節占上風。不過約柯奇陷入犯規麻煩，且左大腿拉傷讓給勇士反撲機會。

比賽進入末節，小裴頓三分彈助勇士中段反超，約柯奇犯規與傷勢也成防守漏洞，柯瑞與湯普森（Klay Thompson）都沒放過機會，強攻籃下取分，約柯奇雖最後拿10分，但小裴頓倒數關鍵三分，再搭配柯瑞收尾上籃還是讓勇士過關。

數據上，柯瑞本場拿到30分，小裴頓與湯普森各攻15分次之，前者跳出也彌補連兩場低潮的波爾（Jordan Poole）火力缺口，後者此役僅獲8分；金塊以約柯奇進帳30分、19籃板與8助攻為首，卡森斯也有19分演出。晉級的勇士將面對灰熊與灰狼勝隊。

勇士 柯瑞

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