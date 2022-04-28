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NBA／西蒙斯G4臨陣脫逃 遭隊友唾棄？

體育新聞組／綜合報導
西蒙斯臨時因背痛取消復出，連隊友都很失望。（歐新社）
西蒙斯臨時因背痛取消復出，連隊友都很失望。（歐新社）

季後賽首輪籃網對塞爾蒂克第四戰，原本預計西蒙斯（Ben Simmons）有望回歸，沒想到他賽前表示因臨時背痛不打了，賽後有媒體透露全隊上下對於這結果都很失望，最終籃網也遭綠衫軍橫掃。

據「The Athletic」的報導，籃網全隊對西蒙斯的行為表示詫異，並無法認同，並不是認為他「詐傷」，而是對他的團隊精神感到質疑，並覺得是因為懼怕在季後賽上場。

事實上籃網方面曾希望西蒙斯就算有時間限制，只要能上場都好，可惜他卻連在板凳席都缺席。更有其他報導指出，西蒙斯身邊好友都鼓勵他回到球場上打球，經紀團隊也曾建議至少穿著球衣坐在板凳，而不是像觀眾一樣穿著便服，可惜西蒙斯不願配合，報導中稱他的心態已讓隊友們唾棄質疑。

儘管經紀公司與教頭奈許（Steve Nash）均稱西蒙斯的背痛是心理因素導致的，仍止不住排山倒海的批評聲浪，球評柏金斯（Glen Perkins）更怒批，西蒙斯加入籃網是「史上最大宗搶案」，甚至這一聲明已成為美國各大研究所，運動心理學課程中的教學研究案例。

此外，籃網慘遭橫掃，向來以大砲著稱的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，在節目上公開批評籃網球星杜蘭特（Kevin Durant），表示他從來沒有帶領一支球隊得到冠軍，會得到冠軍存粹只是搭上「勇士奪冠列車」，遭到杜蘭特在推特發文反擊。

巴克利表示：「儘管杜蘭特在雷霆時是巴士司機，但他卻沒帶領雷霆拿到總冠軍，而在勇士拿到2次總冠軍以及FMVP，但勇士卻始終是柯瑞（Stephen Curry）的球隊，杜蘭特在籃網作為一哥慘遭首輪橫掃，也證明了我的觀點。」並且強調：「你不會說自己加入一支73勝的球隊，同時卻說自己是最棒的球員，當然他也能在剩下的生涯中，在籃網或其他隊伍中再奪下一次總冠軍，好好打臉我。」

杜蘭特則在Instagram上張貼巴克利的老照片，包含在76人與火箭時期，身邊都有傳奇球星圍繞，暗諷巴克利自己也是名「乘客」。

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