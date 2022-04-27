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NBA／復出第2戰飆33分 唐西奇復活：感覺好多了

體育新聞組／綜合報導
唐西奇在季後賽前15戰得499分，名列史上第五多。（路透）
唐西奇在季後賽前15戰得499分，名列史上第五多。（路透）

復出後的第2戰，唐西奇（Luka Doncic）持續在進攻端強勢發揮，全場22投11中攻下33分13籃板5助攻，幫助獨行俠取得聽牌資格，有機會生涯首度突破第一輪關卡。

這是唐西奇季後賽第3次至少拿到30分10籃板5助攻，隊史僅次諾維茨基（Dirk Nowitzki）的4次；此外，他在季後賽生涯前15場比賽中，累積得到499分137籃板133助攻，成為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後首位有如此表現的球員。

若以總得分來看，唐西奇的499分也在歷史上季後賽前15戰的得分榜中名列第5，僅次於喬丹（Michael Jordan，581分）、貝瑞（Rick Barry，521分）、張伯倫（Wilt Chamberlain，510分）、麥卡杜（Bob McAdoo，509分）。

相較於前一場剛復出，唐西奇坦言此戰感覺好很多。「第一場我打得有點糟糕，比起來，這場感覺好多了。」

總教練基德（Jason Kidd）則說：「這是他回歸以來的第2場比賽，但他的狀態看起來好像整個系列賽都有打一樣。」

季後賽 喬丹

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