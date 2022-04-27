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NBA／巴特勒缺賽 熱火眾志成城 5人得分上雙 獵老鷹晉級

體育新聞組／綜合報導
熱火隊中鋒阿德巴約（左）拿下20分、11個籃板「雙十」，率隊擊敗老鷹隊晉級。（美聯社）
熱火隊中鋒阿德巴約（左）拿下20分、11個籃板「雙十」，率隊擊敗老鷹隊晉級。（美聯社）

邁阿密熱火26日在東區季後賽第5場對戰亞特蘭大老鷹，在中鋒阿德巴約（Bam AdebayoNBA）攻下20分、11個籃板「雙十」的成績，及全隊5人得分上雙下，幫助球隊以97：94贏球，熱火4勝1負晉級下一 輪。

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）右膝發炎缺賽，羅瑞（Kyle Lowry）也仍缺賽，不過東區龍頭熱火還是展現深厚戰力，且持續封鎖楊恩（Trae Young），最後更防守加壓不讓老鷹有任何出手機會，最終熱火取勝。

來源：YouTube

楊恩此役僅12投2中，還出現6失誤，加上熱火有歐拉迪波（Victor Oladipo）挺身而出，老鷹在巴特勒與羅瑞雙雙缺陣下還是討不到便宜。但戰局在決勝節終有所起色，老鷹靠杭特（De'Andre Hunter）單節獨攬18分窮追猛趕上來。

可惜咬近到4分差，楊恩先2罰中1，杭特回頭又犯滿畢業，老鷹接下來還有機會力拚延長，但蓋里納利（Danilo Gallinari）勉強出手，拿回進攻籃板後，連喊2次暫停卻仍佈置不出有威脅機會，蓋里納利底角被徹底封死，結束比賽。

數據上，歐拉迪波砍23分為熱火之最，阿德巴約（Bam Adebayo）添20分、11籃板，赫洛（Tyler Herro）也有16分進帳，熱火晉級後將對76人與暴龍勝隊；老鷹方面，杭特攻35分、11籃板為佳，但其他人支援有限，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）此役掛傷號缺賽。

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