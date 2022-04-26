NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌

莫蘭特（右）致勝上籃氣走灰狼。（Getty Images）

雙方打完前4場以2比2打成系列賽平手，灰狼26日彷彿重現第三戰遭驚天逆轉惡夢，末節再度守不住雙位數領先，且莫蘭特（Ja Morant）決勝關頭精采致勝上籃立下大功，率灰熊以111：109氣走對手，取得3勝聽牌優勢。

灰熊此役雖打出13：2開局，但卻是灰狼絕大數掌握比賽局面，第3節更趁對手單節三分8投落空，靠唐斯（Karl-Anthony Towns）個人包辦12分，取得11分超前優勢。但身為西區第2種子，灰熊不是省油燈，決勝節終於覺醒過來。

莫蘭特展現一夫當關氣勢，獨攬灰熊最後拿到13分，雖然灰狼倒數3.7秒靠愛德華（Anthony Edwards）飆追平三分回擊，但他很快英雄變狗熊，賭博抄截讓莫蘭特擺脫防守，單挑禁區補防的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）擺進致勝2分。

數據上，莫蘭特全場獲30分、13籃板與9助攻，與大三元擦身而過，貝恩（Desmond Bane）挹注25分，克拉克（Brandon Clarke）則有21分、15籃板演出；灰狼部份，唐斯得28分、12籃板，但也有7失誤，愛德華另進帳22分。