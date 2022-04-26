NBA／楊恩遭封鎖又啞火 熱火少巴特勒、羅瑞照獵鷹晉級

楊恩（左）此役僅12投2中，還出現6失誤。（美聯社）

巴特勒（Jimmy Butler）右膝發炎缺賽，羅瑞（Kyle Lowry）也仍缺賽，不過東區龍頭熱火26日還是展現深厚戰力，且持續封鎖楊恩（Trae Young），最後更防守加壓不讓老鷹有任何出手機 會，以97：94取勝，4比1晉級。

楊恩此役僅12投2中，還出現6失誤，加上熱火有歐拉迪波（Victor Oladipo）挺身而出，老鷹在巴特勒與羅瑞雙雙缺陣下還是討不到便宜。但戰局在決勝節終有所起色，老鷹靠杭特（De'Andre Hunter）單節獨攬18分窮追猛趕上來。

熱火少兩大先發巴特勒（右）、羅瑞（左）仍獵鷹晉級第二輪。（路透）

可惜咬近到4分差，楊恩先2罰中1，杭特回頭又犯滿畢業，老鷹接下來還有機會力拚延長，但蓋里納利（Danilo Gallinari）勉強出手，拿回進攻籃板後，連喊2次暫停卻仍布置不出有威脅機會，蓋里納利底角被徹底封死，結束比賽。

數據上，歐拉迪波砍23分為熱火之最，阿德巴約（Bam Adebayo）添20分、11籃板，赫洛（Tyler Herro）也有16分進帳，熱火晉級後將對76人與暴龍勝隊；老鷹方面，杭特攻35分、11籃板為佳，但其他人支援有限，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）此役掛傷號缺賽。