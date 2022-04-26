NBA／英格倫比肩艾佛森、詹皇…生涯前4場季後賽3度破30分

英格倫（中）季後賽初登場3戰破30分，連寫多項紀錄；圖為英格倫持球進攻。（美聯社）

讓太陽防線頭痛不已的鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram），第4戰又飆出30分，包括第三節獨拿16分，成了鵜鶘能夠拉開比分的關鍵。

英格倫已連續3場比賽至少拿下30分，刷新鵜鶘紀錄；生涯季後賽 前4場比賽中有3場突破30分，加入艾佛森（Allen Iverson）跟詹姆斯（LeBron James）的行列，成為1976-77年ABA和NBA 合併以來能唯3能在生涯前4場季後賽3度破30分的球員。

此外，英格倫生涯季後賽前4戰總共拿到119分，也是1976-77年以來得分第5多的球員。前面4位分別是詹姆斯的137分、戴維斯（Anthony Davis）的126分、唐西奇（Luka Doncic）的126分、莫蘭特（Ja Morant）的124分。

英格倫的強勢表現完全不像是季後賽新兵，反而像是一個老練無情的進攻機器，「他看起來真的不像是季後賽零經驗的人，他渴望贏球」，隊友艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）說。

對於自己的出色發揮，英格倫也歸功於隊友。「他們一直都在幫助我。讓我處於一個對的位置，在對的區域傳球給我，讓我看起來很棒。這是團隊努力的結果，我喜歡和這些傢伙一起奮戰。」

太陽本季拿到創紀錄的64勝18敗，而從谷底逆流而上鵜鶘則是獲得36勝46敗，先前在聯盟歷史上出現過29次首輪對陣的兩隊勝場數至少差距25場，其中只有2007年的勇士 能夠扳到巨人。如今在布克（Devin Booker）掛傷缺陣下，例行賽排名第9的鵜鶘已經燃起寫下新歷史的旺盛鬥志。

「我們一整年都非常努力，想成為一支更好的球隊。如今我們終於有機會站在一個非常大的舞台，繼續發光發熱。」英格倫說。

先前首輪7戰4勝制演出老八傳奇的勇士、灰熊和76人，都是帶著3比1優勢進入第5戰，鵜鶘如今是2比2，能否創造屬於自己的「老九奇蹟」，仍得看他們的客場表現。