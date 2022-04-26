NBA／西蒙斯真的缺席整個賽季 球評：史上最大宗搶劫案

西蒙斯第四戰復出臨時喊卡，隨著籃網被淘汰這季確定完全空白，被知名球評痛罵。美聯社

才剛宣布G4生死戰要復出，西蒙斯（Ben Simmons）卻因起床時背部疼痛臨時決定改成繼續觀戰，如此消極態度引發外界撻伐，連ESPN知名球評S.史密斯（Stephen A. Smith）也直接開砲，「要他打籃球就像要拔他的牙齒一樣。」

籃網稍早背水一戰仍不敵塞爾蒂克確定淘汰，本季西蒙斯雖然如願以償離開76人，卻在一戰未打下結束球季，尤其在當時球隊陷入3比0落後時仍遲遲不肯歸隊，讓他的隊友孤立無援。

S.史密斯在昨天勇士 對決金塊的中場節目中首先開罵，「我替他過去任何一個隊友感到抱歉，他離開路易斯安那州立大學、背棄76人、現在又不肯為籃網打球，卻還有臉領那根本不屬於他的薪水，這是我一生中見過最可悲的情況，要他打籃球簡直就像要拔他牙齒。」

名人堂球星米勒（Reggie Miller）也看不下去，他推特 上發文「兄弟你夠了！傳聞第4戰你會首度亮相現在又喊卡，這傢伙一點求勝心都沒有，就算籃網在這系列賽逆轉機會很小，你們還有KD和Kyrie，你們要做的是先贏下一場比賽，在繼續往下打.... #像個男子漢」

退役球員現在轉任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）更怒斥，「西蒙斯正式完成了史上最大宗的搶劫案，他真的缺席了整個賽季。」