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NBA／指杜蘭特當年非勇士最強 巴克利：只是搭上奪冠公車

聯合新聞網／綜合報導
名人堂球星巴克利不認為杜蘭特（圖）是最強球員，指他是加盟勇士才贏得冠軍戒指。（路透）
名人堂球星巴克利不認為杜蘭特（圖）是最強球員，指他是加盟勇士才贏得冠軍戒指。（路透）

籃網在昨日不敵塞爾蒂克後，陷入0：3的絕對劣勢，向來不諱言的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，藉此批評在該系列賽遇到嚴重瓶頸的球星杜蘭特（Kevin Durant），指他從未帶領一支球隊奪得冠軍，反而選擇了最簡單的方式，加盟勇士才贏得冠軍戒指。

向來一到季後賽就開啟「死神模式」的杜蘭特，過去三場比賽在綠衫軍嚴密的防守策略下，打得相當綁手綁腳，讓籃網面臨淘汰危機。日前TNT知名球評史密斯（Kenny Smith）問巴克利「你不認為杜蘭特是當時勇士隊上最強的球員？」，巴克利直接回應：「對，我不認為，他拿了冠軍賽最有價值球員，並不代表他是最強的，伊古達拉（Andre Iguodala）不是最強的但他也拿到MVP。」

巴克利再補充，「他就只是搭上奪冠公車的其中一名乘客，這些公車上的乘客對我來說沒有意義，如果你不是駕駛員，不要到處說『你是冠軍』，我不想聽到，因為你就只是一名乘客。」

「不，我不認為他是勇士最好的球員，」巴克利說。「你不會對一個加入一支73勝的球隊，說他是最好的球員。」

勇士 星巴克 季後賽

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