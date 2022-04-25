NBA／英格倫、瓦藍邱納斯聯手射日 鵜鶘再度逼平系列賽

英格倫（中）生涯前3場季後賽共攻下89分，帶給太陽重傷害。（Getty Images）

生涯前3場季後賽 攻下89分的英格倫（Brandon Ingram），甚至比喬丹 （Michael Jordan）前3戰總得分還要多，可見其對於太陽的重大傷害。

在24日主場關鍵比賽中，英格倫前三節就攻下30分，其中16分出現在第三節，幫助鵜鶘取得10分領先優勢；第四節瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）接力演出，單節拿下11分，全場進帳26分15籃板4助攻，幫助球隊更進一步拉開差距。鵜鶘以118：103擊落太陽，又將系列賽扳成2比2平手。

除了兩大戰將外，麥凱倫（C.J. McCollum）21投8中得到18分9籃板2助攻，瓊斯（Herbert Jones）13分3助攻2籃板3阻攻2抄截，鵜鶘其他副手小將如「板凳神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、南斯（Larry Nance Jr.）等也都奮不顧身，在防守端展現十足拚勁，帶給太陽極大麻 煩。

第三節打完取得領先後，鵜鶘持續在第四節展現十足侵略性，擴大雙方比分差距，隨著麥凱倫的三分球命中和瓊斯的快攻得手，球隊領先達18分，可說是徹底擊潰太陽的防線。

鵜鶘此戰雖然三分球24投僅6中，但卻獲得42次罰球機會，比太陽整整多了27次，雙方單在罰球得分就差了22分之多。不過太陽的外線火力仍舊低迷，全場27投僅7中，4場系列賽的三分命中率僅有29.3%，每場投進8.5顆，和例行賽有著明顯落差。

前一場主宰戰局的保羅（Chris Paul），此役在進攻端幾乎熄火，8投2中僅得4分，傳出11次助攻2抄截，並且罕見出現3次失誤；艾頓（Deandre Ayton）23分8籃板，麥基（JaVale McGee）14分，克勞德（Jae Crowder）11分6籃板5助攻2抄截；布里吉斯（Mikal Bridges）也沒有太多表現，11投4中僅得8分5籃板4助攻。