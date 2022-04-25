NBA／挺過柯瑞反撲 金塊驚險守勝免遭橫掃

柯瑞（右）拿下33分，但金塊還是險勝。（美聯社）

前一場苦戰到最後3分鐘才敗在全員發揮的勇士 手上，陷入0：3絕境的金塊24日差點又要輸在倒數關頭，所幸挺過柯瑞 （Stephen Curry）關鍵球連發，終場以126：121驚險守勝，搶下系列賽首勝，避免遭淘汰命運。

來源：聯合影音網

背水一戰的金塊幾乎整場都居領先的局面，不過勇士末節後段發動強攻咬了上來，該節獨攬15分的柯瑞更從倒數1分47秒起連拿5分完成逆轉。不過金塊很快回以顏色，莫里斯（Monte Morris）助攻約柯奇（Nikola Jokic）順利追平。

回頭勇士更接連錯過2大得分良機，湯普森（Klay Thompson）空檔三分沒把握，維金斯（Andrew Wiggins）進攻籃板補灌硬生生彈了出來。再來莫里斯補上超前拋投，勇士則發生邊線失誤，讓巴頓（Will Barton）三分冷線底定勝負。

數據上，約柯奇投21中12獲37分，且進帳8籃板與6助攻，但也有7失誤，莫里斯添24分，巴頓挹注21分；勇士以持續打替補的柯瑞獲33分為佳，湯普森攻32分，維金斯20分次之，波爾（Jordan Poole）手感欠佳僅拿11分。