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NBA／字母哥32分屠公牛 公鹿強勢聽牌

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波攻下32分助公鹿碾壓公牛。（美聯社）
安戴托昆波攻下32分助公鹿碾壓公牛。（美聯社）

NBA季後賽首輪第四戰，如同上一場的翻版，公牛24日面對公鹿的凌厲攻勢和壓迫防守依然無計可施。

來源：聯合影音網

公鹿上半場在4人得分雙位數的發揮下，取得15分領先優勢，之後牢牢掌控比賽局面，維持大比分領先差距，也讓公牛只能無語問蒼天，提前繳械投降。終場，公鹿以119：95輕鬆擊敗公牛，系列賽3：1聽牌，下一戰將回到主場尋求晉級。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）22投11中攻下32分17籃板7助攻2阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）命中5記三分球貢獻26分7助攻；前一場比賽火力四射的艾倫（Grayson Allen）持續發飆，全場12投10中包括三分球7投6中，拿下27分，再度刷新個人季後賽得分紀錄。

公鹿此役團隊命中率超過5成，並且轟進17記三分球，三分命中率同樣破5成，攻守兩端堪稱完全碾壓公牛。波提斯（Bobby Portis）得到14分10籃板，他在這個系列賽已經累積3次雙十演出。

第四節即使雙方差距已經達到20分以上，公鹿依舊將主力留在場上，顯現球隊必勝決心；不過終場前2分16秒，波提斯和拉文（Zach LaVine）在一波攻守回合中引發衝突，兩人都吞下技術犯規。

公牛陣中同樣有3人得分超過20分，但整體進攻效率和外線表現仍是不如公鹿。拉文獲得24分13助攻5籃板，德羅展（DeMar DeRozan）拿到23分5籃板3助攻，威廉斯（Patrick Williams）20分10籃板；佛西維奇（Nikola Vucevic）11分10籃板。

例行賽慘遭公鹿4戰橫掃的公牛，進入季後賽雖然避免被4戰淘汰，但連續兩場主場比賽面對殘陣公鹿宛如失衡的對抗，球隊顯然已經無路可退了。

安戴托昆波攻下32分助公鹿碾壓公牛。（Getty Images）
安戴托昆波攻下32分助公鹿碾壓公牛。（Getty Images）

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