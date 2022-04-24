NBA／巴特勒36分領銜 熱火封鎖老鷹攻勢搶聽牌

熱火大破老鷹，系列賽取得3勝1敗聽牌。此戰勝負關鍵出現在第二節，巴特勒（中）單節獨拿13分，扭轉一度落後8分的劣勢。（美聯社）

前一戰熱火在第四節領先14分情況下遭到老鷹逆轉，這一次他們直接帶著19分領先優勢進入決勝期，之後更進一步拉開差距到20分以上，沒有再讓憾事重演。靠著強悍的防守，熱火最終以110：86大破老鷹，系列賽取得3勝1敗聽牌。

巴特勒（Jimmy Butler）21投12中包括12罰11中，攻下36分10籃板4助攻4抄截；阿德巴約（Bam Adebayo）和塔克（PJ Tucker）各拿下14分8籃板，史特魯斯（Max Strus）12分5籃板3助攻。

文森（Gabe Vincent）取代羅瑞（Kyle Lowry）先發，獲得11分4助攻3籃板。歐拉迪波（Victor Oladipo）首度亮相，替補上場22分鐘，10投3中得到6分8籃板4助攻。

此戰勝負關鍵出現在第二節，巴特勒單節獨拿13分，加上防守端熱火迫使老鷹22投僅5中得到15分，扭轉一度落後8分的劣勢，半場結束取得14分領先。第三節中，熱火發動一波9：0攻勢，持續穩定領先優勢，沒再讓老鷹有甦醒的機會。

前一場演出致勝一擊的楊恩（Trae Young），全場遭到嚴密封鎖，11投僅3中得到9分5助攻，繼首戰之後又一場低迷表現。老鷹整體進攻乏善可陳，以杭特（De'Andre Hunter）的24分為最高。