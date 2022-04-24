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NBA／杜蘭特、厄文熄火 泰托姆飆39分助綠衫軍破網聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
泰托姆29投12中，攻下39分6助攻5籃板6抄截。（美聯社）
泰托姆29投12中，攻下39分6助攻5籃板6抄截。（美聯社）

面對綠衫軍銅牆鐵壁般的防守布陣，籃網即便回到主場仍舊無法有效破解，杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）23日被壓制到全場僅合拿32分，全隊發生多達18次失誤，加上防守端完全擋不住泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的雙槍齊發，比賽節奏牢牢被掌控，最終是以103：109吞下3連敗，面臨被橫掃淘汰邊緣。

泰托姆29投12中，攻下39分6助攻5籃板6抄截，布朗則是頻頻造成籃網防線的困擾，16投9中得到23分5助攻4籃板2抄截。史馬特（Marcus Smart）12分5助攻3籃板2抄截。塞爾蒂克團隊命中率達到5成，且全場完成13次抄截。

普里查德（Payton Pritchard）拿下10分，泰斯（Daniel Theis）9分6籃板，威廉斯（Robert Williams III）傷癒回歸，替補上場16分鐘，得到2分2籃板。

杜蘭特奮戰46分鐘，但僅出手11次，得到16分8籃板8助攻，出現5次失誤；吞下5犯的厄文，17投僅6中得到16分9助攻3抄截3籃板。布朗（Bruce Brown）26分8籃板。

厄文 威廉

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