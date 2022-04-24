NBA／湖人、76人商品下半季熱銷 詹皇球衣最搶手 柯瑞被哈登超車
NBA官方公布下半季球衣銷售排行榜，詹姆斯（LeBron James）依然傲視群雄，而原本的第2名柯瑞（Stephen Curry）則是被轉戰費城的哈登（James Harden）超越；而在球隊整體銷量方面，湖人和76人也是分居前兩名，勇士落居第3。
球員球衣銷售前15名分別是詹姆斯、哈登、柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）、安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）、莫蘭特（Ja Morant）、厄文（Kyrie Irving）、楊恩（Trae Young）、湯普森（Klay Thompson）、布克（Devin Booker）、小鮑爾（LaMelo Ball）、約柯奇（Nikola Jokic）。
和上季的前15名相比，里拉德（Damian Lillard）、戴維斯（Anthony Davis）、巴瑞特（RJ Barrett）排名下滑，取而代之的是哈登、厄文、約柯奇。
球隊整體銷售前10名分別是湖人、76人、勇士、公牛、籃網、塞爾蒂克、公鹿、太陽、尼克、灰熊。
這其中太陽和灰熊由於戰績高居全聯盟前兩名，因此擠進前15名，至於暴龍和獨行俠則是跌出10名外。
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