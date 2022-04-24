NBA／湖人、76人商品下半季熱銷 詹皇球衣最搶手 柯瑞被哈登超車

NBA官方公布下半季球衣銷售排行榜，詹姆斯依然傲視群雄。 （Getty Images）

NBA官方公布下半季球衣銷售排行榜，詹姆斯（LeBron James）依然傲視群雄，而原本的第2名柯瑞 （Stephen Curry）則是被轉戰費城的哈登（James Harden）超越；而在球隊整體銷量方面，湖人和76人也是分居前兩名，勇士 落居第3。

球員球衣銷售前15名分別是詹姆斯、哈登、柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）、安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）、莫蘭特（Ja Morant）、厄文 （Kyrie Irving）、楊恩（Trae Young）、湯普森（Klay Thompson）、布克（Devin Booker）、小鮑爾（LaMelo Ball）、約柯奇（Nikola Jokic）。

和上季的前15名相比，里拉德（Damian Lillard）、戴維斯（Anthony Davis）、巴瑞特（RJ Barrett）排名下滑，取而代之的是哈登、厄文、約柯奇。

球隊整體銷售前10名分別是湖人、76人、勇士、公牛、籃網、塞爾蒂克、公鹿、太陽、尼克、灰熊。

這其中太陽和灰熊由於戰績高居全聯盟前兩名，因此擠進前15名，至於暴龍和獨行俠則是跌出10名外。