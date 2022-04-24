NBA／席亞康飆34分 暴龍絕境逢生 唐西奇繳30分 獨行俠1分飲恨

席亞康（右）狂攻生涯季後賽新高34分，助暴龍勝76人。美聯社

歷史上還沒有一支球隊能在0比3劣勢下扭轉局面贏得系列賽，但命懸一線的暴龍想要絕處逢生也只能一場一場來。

席亞康（Pascal Siakam）全場19投10中包括15罰13中，狂攻生涯季後賽 新高34分，外加8籃板5助攻2阻攻，其中第四節獨拿15分，帶領暴龍逐步拉開雙方差距，最終以110比102力退76人，主場扳回一勝，避免被橫掃。

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上半場攻下17分的崔蘭特（Gary Trent Jr.），整場比賽拿下24分，阿努諾比（OG Anunoby）11分，楊恩（Thaddeus Young）13分5籃板5助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）6分11籃板；值得注意的是，主控范弗利特（Fred VanVleet）在上場就因左臀傷勢提前退場，之後就未能回歸，得到5分3助攻2籃板。

暴龍這場比賽總共獲得35次罰球機會，而76人則是25次，這是系列賽中暴龍首度罰球數贏過對手。「現在已經不是0比3了。讓我們去費城 享受比賽，看看我們能做到什麼。」暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）說。

上半場取得5分領先的暴龍，第三節命中率跌到4成以下，而76人儘管找回準星，但仍無法壓過比分，整個下半場都是處於追分狀態。席亞康第四節火力爆發，帶動球隊一波攻勢，從1分領先擴大到兩位數差距。

「暴龍打得很強硬，更有身體對抗，我們犯了很多錯誤。這些出現的錯誤，連在例行賽都難以贏得勝利，更不用說是季後賽了。」瑞佛斯（Doc Rivers）說。

帶傷拚戰的安比德（Joel Embiid）拿到21分8籃板3助攻，哈登（James Harden）22分9助攻5籃板3阻攻，哈里斯（Tobias Harris）15分11籃板2阻攻，馬克西（Tyrese Maxey）11分6籃板6助攻。

此外，因腿傷缺席前3戰的唐西奇（Luka Doncic）23日一回歸就飆出30分10籃板，包括第四節最後連拿5分取得超前，然而還是沒能幫助獨行俠客場聽牌。

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米契爾（Donovan Mitchell）隨後拚搶進攻籃板完成一次三分打，鮑威爾（Dwight Powell）兩罰落空；握有最後一擊機會的爵士，靠著米契爾和戈貝爾（Rudy Gobert）一次擋拆配合，讓後者在剩下11秒灌進超前分。隨著丁威迪（Spencer Dinwiddie）外線落空，爵士以100比99驚險擊敗對手，將系列賽扳成2比2平手。