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NBA／保羅兩戰28助攻0失誤 威廉斯讚能力太強

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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前三節打完僅領先鵜鶘2分的太陽，儘管第四節一度落後，但在保羅（Chris Paul）單節19分2助攻的主宰下，仍是以114：111驚險拿下勝利。本季太陽在前三節取得領先後，戰績是49勝0敗。

保羅全場18投10中攻下28分14助攻4籃板，而且沒有出現1次失誤；在太陽第四節得到的33分之中，有23分是透過保羅的得分和助攻而來。

「保羅開始投進那些中距離跳投，他在第四節的表現讓人印象深刻。他接管比賽的方式令人訝異。」麥基（JaVale McGee）說。

威廉斯（Monty Williams）也說：「我希望我可以跟你說這一切都是我的戰術安排。但那就是保羅的能力。他能看見場上的空間，得分的同時也能打出合理的籃球。」

保羅在這兩場比賽一共傳出28次助攻，沒有發生失誤，自1977-78年以來，保羅這項數據超越了史塔克頓（John Stockton，20助攻0失誤）和傑克森（Mark Jackson，18助攻0失誤）。此外，保羅生涯在季後賽已經累積7次單場10助攻0失誤。

另一方面，這場比賽也是保羅生涯季後賽第51次助攻雙位數，超越基德（Jason Kidd），躍居史上第4。首輪系列賽3戰一共傳出38次助攻，僅出現2次失誤。

對於在場上遭到若干球迷的辱罵，保羅不認為這是紐奧良當地球迷對他的仇視。「我在這裡度過很棒的時光，你不能以偏概全。」太陽主帥威廉斯也表示：「會這樣做的只是小部分的人。紐奧良球迷一直很清楚保羅在這裡打球時對於場內外的貢獻，他們一直都很善待保羅。」

威廉 季後賽

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