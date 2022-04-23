我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

燒文件 撤休士頓近2年 中國領事館虛擬形式上陣

NBA／投進關鍵一擊搶首勝 楊恩：出手後就相信會進

記者劉肇育／綜合報導
楊恩(右)。（歐新社）
楊恩(右)。（歐新社）

老鷹在22日與熱火的系列賽第三戰，於下半場最多16分落後的情況下，最終靠著楊恩（Trae Young）在倒數4.4秒投進關鍵拋投，最終以111：110逆轉熱火，將系列賽追到1：2落後，賽後楊恩也直言，在那次出手後就不曾懷疑球不會進。

在客場苦吞2連敗後，老鷹22日回到主場依舊陷入苦戰，在第三節剩下2分多鐘時一度落後熱火達到16分之多，不過末節老鷹波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）吹起反攻號角，他在該節中段連續命中3顆三分球，幫助老鷹追到3分差距。

而楊恩也在比賽最後階段接管戰局，在熱火塔克（PJ Tucker）於倒數54秒投進超前比分的三分球後，楊恩在倒數4.4秒從後場長驅直入殺進禁區後在熱火巴特勒（Jimmy Butler）面前拋投進球，幫助老鷹再要回領先優勢，並以1分差距拿下系列賽首勝。

楊恩22日雖然開賽手感不佳，但全場仍有24分、8助攻演出，談到幫助球隊搶下關鍵一勝，他說：「我毫不懷疑，只要我出手，我就認為會成功，我想要做出正確的解讀。」

老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）也解釋，在倒數12秒巴特勒出手不進後，選擇不叫暫停而是讓楊恩直接從後場推進的原因，「那球我不會叫暫停的，我們拿到籃板後還有11秒，球落到了楊恩手中，這對我們來講是最完美的狀況，在攻守轉換中他看到了一條道路並發起進攻，最終他攻擊籃框並完成任務，這就是我們一直在做的，在他們防守佈陣前完成進攻。」

上一則

NBA／保羅兩戰28助攻0失誤 威廉斯讚能力太強

延伸閱讀

NBA／楊恩致勝拋投 老鷹逆轉熱火扳回一城　

NBA／楊恩致勝拋投 老鷹逆轉熱火扳回一城　
NBA／楊恩上演致勝拋投 老鷹逆轉熱火避免連輸3場絕境

NBA／楊恩上演致勝拋投 老鷹逆轉熱火避免連輸3場絕境
NBA／泰托姆絕殺 綠衫軍逆轉籃網 熱火封鎖楊恩 痛宰老鷹24分

NBA／泰托姆絕殺 綠衫軍逆轉籃網 熱火封鎖楊恩 痛宰老鷹24分
NBA／熱火全面封鎖楊恩 季後賽首戰痛宰老鷹24分

NBA／熱火全面封鎖楊恩 季後賽首戰痛宰老鷹24分

熱門新聞

中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05
維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。取材自推特

影／滿壘無人出局沒得分 MLB官網：從未看過這種三殺

2022-04-19 07:37
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光