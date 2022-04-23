NBA／投進關鍵一擊搶首勝 楊恩：出手後就相信會進

楊恩(右)。（歐新社）

老鷹在22日與熱火的系列賽第三戰，於下半場最多16分落後的情況下，最終靠著楊恩（Trae Young）在倒數4.4秒投進關鍵拋投，最終以111：110逆轉熱火，將系列賽追到1：2落後，賽後楊恩也直言，在那次出手後就不曾懷疑球不會進。

在客場苦吞2連敗後，老鷹22日回到主場依舊陷入苦戰，在第三節剩下2分多鐘時一度落後熱火達到16分之多，不過末節老鷹波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）吹起反攻號角，他在該節中段連續命中3顆三分球，幫助老鷹追到3分差距。

而楊恩也在比賽最後階段接管戰局，在熱火塔克（PJ Tucker）於倒數54秒投進超前比分的三分球後，楊恩在倒數4.4秒從後場長驅直入殺進禁區後在熱火巴特勒（Jimmy Butler）面前拋投進球，幫助老鷹再要回領先優勢，並以1分差距拿下系列賽首勝。

楊恩22日雖然開賽手感不佳，但全場仍有24分、8助攻演出，談到幫助球隊搶下關鍵一勝，他說：「我毫不懷疑，只要我出手，我就認為會成功，我想要做出正確的解讀。」

老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）也解釋，在倒數12秒巴特勒出手不進後，選擇不叫暫停而是讓楊恩直接從後場推進的原因，「那球我不會叫暫停的，我們拿到籃板後還有11秒，球落到了楊恩手中，這對我們來講是最完美的狀況，在攻守轉換中他看到了一條道路並發起進攻，最終他攻擊籃框並完成任務，這就是我們一直在做的，在他們防守佈陣前完成進攻。」