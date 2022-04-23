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NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約

體育新聞組／綜合報導
Getty Images
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柯瑞（Stephen Curry）近日上隊友格林（Draymond Green）的播客節目，聊到自己和勇士2012年第一次續約，回憶起當時和球隊簽下4年4400萬美元合約，柯瑞笑著說「這可能是NBA有史以來最划算的合約。」

在2011-12賽季，柯瑞因腳踝傷勢只出賽26場，因此在該賽季結束時，勇士只願意開給他4年4400萬合約的合約，沒想到兩年後柯瑞搖身一變，不但連兩年拿下MVP，還帶領球隊在2015年奪冠，並開啟勇士王朝。

近日柯瑞參加隊友格林的播客節目，兩人談到當時所簽下的這份合約，柯瑞笑著表示「這可能是NBA歷史上最賺的合約。」格林也附和「從你的角度來看，這應該是運動史上最糟糕的合約，但對勇士而言，這是史上最棒的續約。」

對於當時「低薪高就」的情況，柯瑞表示沒有太在意，反而告訴自己應該要對所賺到的薪水心存感激，而不是一直去想自己少賺了多少。「我當時建立了一個心態，就是不要去懷疑、不要去想當時應該怎樣、如果怎樣，人生本來就沒有辦法預測、沒有辦法重來。我人生的第一份延約，和後來伴隨發生的一切，我會永遠保持感激。」

帶領勇士打造冠軍盛世並躍升全球最受歡迎球隊之一後，球團也樂得捧上頂級合約給柯瑞，包括先前在2017年簽下兩年2.01億美元的合約，之後又在2021年補上一份四年2.15億美元的合約，這讓柯瑞將會在2023年之後年薪達到5000萬美元。

柯瑞 勇士 NBA

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