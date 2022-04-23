NBA／已經開始想念比賽 詹姆斯喊話：不會再錯過季後賽

詹姆斯喊話不想再錯過季後賽了。 路透

錯過季後賽 的詹姆斯，已提前到杜拜度假，並在Instagram上分享美景，但閒不住的他喊話已經開始想念比賽，並承諾未來不願再錯過季後賽了！

湖人 本季交易來MVP控衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）組成三巨頭，並簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）以及「魔獸」霍華德（Dwight Howard），被球迷號稱75海（NBA 75大球星），不料卻連附加賽都沒進，更傳出球員間兼鬧不合。

詹姆斯2020年疫情 下在泡泡園區，為湖人奪下第17座總冠軍、而在上賽季在首輪對上太陽力拚衛冕，卻慘遭淘汰，甚至本季卻連附加賽都沒得打，早早放暑假，隨後更傳出三巨頭各種不合的傳言，其中箭靶衛少更在賽季後記者會上狂開地圖砲，除了稱與剛被開除的總教練佛蓋爾確實處不來，還直言湖人說要讓他在場上做自己都是假。

I can/will NOT miss the post season again for my career! This shit HURT. Ok back to watching these games. — LeBron James (@KingJames) April 23, 2022

即便本季詹姆斯的數據表現仍在巔峰狀態，然而球隊整合和化學效應欠佳，加上傷病問題不斷，讓紫金豪華軍團只能遺憾收場。詹姆斯也在推特上寫道：「之後幾年我的職業生涯，都不會再錯過季後賽了。這真的讓我太難受，好吧，回頭去看這些季後賽對戰組合吧。」