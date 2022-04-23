我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

燒文件 撤休士頓近2年 中國領事館虛擬形式上陣

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

NBA／已經開始想念比賽 詹姆斯喊話：不會再錯過季後賽

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯喊話不想再錯過季後賽了。 路透
詹姆斯喊話不想再錯過季後賽了。 路透

錯過季後賽的詹姆斯，已提前到杜拜度假，並在Instagram上分享美景，但閒不住的他喊話已經開始想念比賽，並承諾未來不願再錯過季後賽了！

湖人本季交易來MVP控衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）組成三巨頭，並簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）以及「魔獸」霍華德（Dwight Howard），被球迷號稱75海（NBA 75大球星），不料卻連附加賽都沒進，更傳出球員間兼鬧不合。

詹姆斯2020年疫情下在泡泡園區，為湖人奪下第17座總冠軍、而在上賽季在首輪對上太陽力拚衛冕，卻慘遭淘汰，甚至本季卻連附加賽都沒得打，早早放暑假，隨後更傳出三巨頭各種不合的傳言，其中箭靶衛少更在賽季後記者會上狂開地圖砲，除了稱與剛被開除的總教練佛蓋爾確實處不來，還直言湖人說要讓他在場上做自己都是假。

即便本季詹姆斯的數據表現仍在巔峰狀態，然而球隊整合和化學效應欠佳，加上傷病問題不斷，讓紫金豪華軍團只能遺憾收場。詹姆斯也在推特上寫道：「之後幾年我的職業生涯，都不會再錯過季後賽了。這真的讓我太難受，好吧，回頭去看這些季後賽對戰組合吧。」

季後賽 湖人 疫情

上一則

NBA／楊恩致勝拋投 老鷹逆轉熱火扳回一城　

延伸閱讀

NBA／他指出詹皇、韋德技巧不如厄文與杜蘭特 2人認了

NBA／他指出詹皇、韋德技巧不如厄文與杜蘭特 2人認了
紐約槍案後市民指責監視器故障 MTA:正常運作也不會更快逮到槍手

紐約槍案後市民指責監視器故障 MTA:正常運作也不會更快逮到槍手
地鐵槍手住處 搜出大量彈藥武器

地鐵槍手住處 搜出大量彈藥武器
地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因

地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因

熱門新聞

中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05
維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。取材自推特

影／滿壘無人出局沒得分 MLB官網：從未看過這種三殺

2022-04-19 07:37
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光