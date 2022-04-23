NBA／浪花第四節撲倒金塊 勇士聽牌了

勇士隊柯瑞（右）與格林慶賀球隊好表現，目前對金塊隊取得聽牌的優勢。（Getty Images）

在主場收下2連勝後，勇士 隊21日造訪金塊隊主場，在金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）領軍反撲下前三節打完還一度落後，不過浪花三兄弟在末節挺身而出，加上格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala兩名大鎖成功鎮壓金塊攻勢，最終勇士就以118：113取得系列賽3：0聽牌。

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前兩場賽事合計輸了36分，金塊此役回到主場在年度MVP熱門人選約柯奇領軍下展開反撲，這場比賽他進帳37分、18籃板、5助攻，助金塊在前三節打完保持領先，且第四節還與勇士一路拉鋸。

不過勇士浪花三兄弟柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）同樣火力全開，三人在第四節聯手拿下20分，加上38歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）上場後與格林聯手壓制金塊攻勢，其中伊古達拉還在倒數7分鐘時完成一次精采的灌籃「三分打」，讓勇士士氣大振。

勇士波爾此役攻下27分，生涯前三場季後賽 得分都在25分以上，是勇士繼張伯倫（Wilt Chamberlain）以來隊史第2位達成此紀錄的球員，也是聯盟自1976年合併以來，第一位後衛達成連續三場季後賽得分在25分以上、命中率也超過6成的紀錄，總教練柯爾（Steve Kerr）說：「看波爾打球是相當有趣的一部分，他持續有好表現，且連續三場季後賽他在投籃與製造攻勢上都很出色。」

在拿下這一勝後，勇士也已經在過去24個系列賽中，至少都能贏下一場客場比賽，持續將聯盟紀錄往前推進，參與其中的格林說：「沒有比進入對方的球場，然後讓他們的球迷閉嘴更棒的事情了，能在敵對的環境和加油聲浪中拿下勝利，感覺真的太棒了。」

至於21日另外兩場比賽，灰熊隊在一度落後到26分的情況下，靠著第四節37：12的反撲逆轉灰狼隊，系列賽取得2：1領先；至於獨行俠隊則是在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，以126：118擊敗爵士隊，系列賽同樣取得2：1領先。