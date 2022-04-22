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NBA／安比德「最好1球」準絕殺暴龍…76人3：0聽牌

體育新聞組／綜合報導
76人隊安比德（前）投進致勝三分球，大吼慶祝。（路透）
76人隊安比德（前）投進致勝三分球，大吼慶祝。（路透）

前一次季後賽作客暴龍隊主場，76人隊在系列賽第7戰遭到雷納德（Kawhi Leonard）投進絕殺三分球淘汰出局，讓安比德（Joel Embiid）一度落下男兒淚。20日兩軍再度在多倫多碰頭，這一次安比德決定挺身守住勝利，在延長賽倒數0.8秒投進準絕殺三分球，幫助76人以104：101取得系列賽3：0聽牌優勢。

主場收下2連勝後，76人來到暴龍主場卻一度在第二節落後達到17分，下半場「大鬍子」哈登（James Harden）雖然幫助球隊追平比數，但卻在正規賽倒數階段6犯離場，讓76人戰力一度拉響警報。但延長賽安比德挺身而出，倒數0.8秒投進高難度的轉身三分球出手，幫助76人以3分差距勝出。

談到這次的準絕殺三分球，安比德直言這絕對是他生涯最好的那一球，「但我們的工作還沒有做完，我們還需要一場勝利，兩天後我們將再回到這裡，我們會努力再拿下一勝。」

為安比德擋住防守者製造出手空間的哈里斯（Tobias Harris）則說：「他的出手一氣呵成，轉身、出手、命中，對安比德來說他在那個位置的命中率是很高的，這對於他來說是個完美的結局。我和他曾聊過2019年在這邊輸球的話題，能夠再回到這裡並擊敗暴龍真的有很多不同意義。」

至於籃網隊與塞爾蒂克隊之戰，籃網在下半場進攻熄火，其中杜蘭特（Kevin Durant）更是10投0中的情況下，遭到塞爾蒂克以114：107擊退，系列賽2：0落後。攻下27分但有18分來自罰球的杜蘭特說：「無論我走到哪，隨時都有2到3個人過來圍堵我，我必須打得更有耐心一點，也必須要打得更快速、果決。」

而公牛隊則是在與衛冕軍公鹿隊的系列賽第二戰，靠著德羅展（DeMar DeRozan）豪取41分，以114：110扳平戰局，公鹿不僅輸球還傷了球隊二哥米道頓（Khris Middleton），且經檢查為左膝副韌帶扭傷，最快也要休息1至2周才能歸隊。

安比德勇奪得分王。（Getty Images）
安比德勇奪得分王。（Getty Images）

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