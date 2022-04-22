NBA／唐西奇缺陣 布朗森獲3分砲火支援 獨行俠克爵士

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唐西奇（Luka Doncic）21日賽前傳出持續缺賽消息，不過不影響獨行俠前場扳回一城帶起氣勢，此役憑藉優勢三分砲火，加上布朗森（Jalen Brunson）飆31分領軍，終場就以126：118踢館爵士主場，取得系列賽2：1領先。

獨行俠上半場就靠外線冷箭狙擊爵士，13記三分力壓對手僅3球進帳，其中板凳更包辦13球中的10球。主隊第3節終有所振作，米契爾（Donovan Mitchell）獨攬18分，消除了獨行俠原先雙位數的穩定領先優勢。

可惜爵士反撲在末節功虧一簣，儘管一度咬到只差1分，卻限制不了布朗森與丁威迪（Spencer Dinwiddie）後場連線，且本身攻勢過度集中在三分線外，破壞不了對方防守。而三分球正是勝負最大分野，獨行俠以18記勝過爵士9球

個人表現上，獨行俠除布朗森外，丁威迪獲20分次之，克萊柏（Maxi Kleber）與伯坦斯（Davis Bertans）各砍4記三分，不過7球都是出現在上半場；爵士方面，米契爾攻32分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）添24分，康利（Mike Conley）另繳21分。