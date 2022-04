NBA／他指出詹皇、韋德技巧不如厄文與杜蘭特 2人認了

退役球星麥格瑞迪(Tracy McGrady)日前上節目聲稱,杜蘭特(Kevin Durant)搭檔厄文 (Kyrie Irving),堪稱是史上最具技巧的雙星組合,還表示詹姆斯(LeBron James)與韋德(Dwyane Wade)昔日搭檔根本連邊都摸不上。

沒想到麥格瑞迪這番話意外獲得詹姆斯與韋德不約而同認可,韋德就在推特表示:「這不是個批評,他們兩個人確實技巧超群。」詹姆斯也在社群媒體 上回覆說:「我也沒看到這說法有問題,他們兩個都是史上技巧最佳球員之一。」

而麥格瑞迪原話中,也不只拿杜蘭特與厄文比較詹姆斯跟韋德,「我不認為這有任何疑問,我從未見過有技巧這麼出色的雙人組,或許喬丹 (Michael Jordan)與皮本(Scottie Pippen)能比,但其他找不到第二組能像他們如此勁爆有力。即便是搬出詹姆斯與韋德搭檔,論技巧也摸不到他們的邊」。

I see no lie told! They are 2 of the most skilled players of ALL-TIME