NBA／他指出詹皇、韋德技巧不如厄文與杜蘭特 2人認了
退役球星麥格瑞迪（Tracy McGrady）日前上節目聲稱，杜蘭特（Kevin Durant）搭檔厄文（Kyrie Irving），堪稱是史上最具技巧的雙星組合，還表示詹姆斯（LeBron James）與韋德（Dwyane Wade）昔日搭檔根本連邊都摸不上。
沒想到麥格瑞迪這番話意外獲得詹姆斯與韋德不約而同認可，韋德就在推特表示：「這不是個批評，他們兩個人確實技巧超群。」詹姆斯也在社群媒體上回覆說：「我也沒看到這說法有問題，他們兩個都是史上技巧最佳球員之一。」
而麥格瑞迪原話中，也不只拿杜蘭特與厄文比較詹姆斯跟韋德，「我不認為這有任何疑問，我從未見過有技巧這麼出色的雙人組，或許喬丹（Michael Jordan）與皮本（Scottie Pippen）能比，但其他找不到第二組能像他們如此勁爆有力。即便是搬出詹姆斯與韋德搭檔，論技巧也摸不到他們的邊」。
I see no lie told! They are 2 of the most skilled players of ALL-TIME— LeBron James (@KingJames) April 20, 2022
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