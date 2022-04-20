NBA／暴龍罰球失準 安比德0.8秒飆致勝分 76人聽牌

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季後賽 前次來訪多倫多是2019年2輪第7戰，當時敗在雷納德（Kawhi Leonard）絕殺三分，安比德（Joel Embiid）還落下男兒淚。他如今事隔3年完成救贖，延長倒數0.8秒命中致勝三分，讓76人以104：101獲勝取得3：0聽牌優勢。

76人此役克服慢熱開局，第3節發動反撲壓下暴龍，接著雙方激戰到最後。而哈登（James Harden）先是倒數49.7秒2罰中1錯失反超機會，接著又犯滿畢業，可惜暴龍方面也沒把握罰球，阿丘瓦（Precious Achiuwa）兩罰落空，比賽延長。

罰球手軟毛病最後又上身暴龍，阿努諾比（OG Anunoby）最後26.2秒2罰中1只逼平戰局。76人最後一擊雖遇狀況，進攻時間剩0.9才喊暫停，幸有安比德挺身當英雄，擺脫防守投進神來一筆三分，暴龍時間不夠下也無法佈置最後一擊。

數據上，安比德本場攻下33分、13籃板，馬克西（Tyrese Maxey）與哈登各獲19分，後者另送10助攻；暴龍方面，阿努諾比獲26分為首，崔蘭特（Gary Trent Jr.）添24分，阿丘瓦挹注20分，球隊背水一戰將於23日下午2點進行。