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NBA／莫蘭特準大三元 灰熊痛宰灰狼28分 系列賽1平

記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特（右）16投9中，繳出23分10助攻9籃板的準大三元表現。（美聯社）
莫蘭特（右）16投9中，繳出23分10助攻9籃板的準大三元表現。（美聯社）

首戰被灰狼豪取130分、丟掉主場勝利的灰熊，19日全隊眾志成城，展現攻守兩端的主宰力，連本帶利讓對手付出慘重代價。

莫蘭特（Ja Morant）16投9中，繳出23分10助攻9籃板的準大三元表現，灰熊挾著後三節的強勢表現，將比分差距狠狠拉開到30分以上，終場以124：96大勝灰狼，將系列賽扳成1比1平手。

貝恩（Desmond Bane）得到16分4籃板4助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）16分7籃板；替補的克拉克（Brandon Clarke）、威廉斯（Ziaire Williams）、瓊斯（Tyus Jones）、提爾曼（Xavier Tillman）得分均達兩位數。

灰狼陣中以愛德華（Anthony Edwards）的20分為最高，唐斯（Karl-Anthony Towns）整場只出手7次得到15分11籃板2阻攻，兩人各出現5次失誤；羅素（D'Angelo Russell）11分4助攻，連兩戰進攻狀態都不理想，合計22投僅5中。而首戰拿到23分的畢斯利（Malik Beasley），此役同樣熄火，只得到7分。

威廉

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