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NBA／史馬特奪最佳防守球員 近26年首位獲獎後衛

記者曾思儒／綜合報導
塞爾蒂克隊後衛史馬特獲選本季年度最佳防守球員。（Getty Images）
塞爾蒂克隊後衛史馬特獲選本季年度最佳防守球員。（Getty Images）

季後賽首戰傳出致勝助攻的塞爾蒂克隊後衛史馬特（Marcus Smart），第2戰前先收到另項好消息，獲選本季年度最佳防守球員，成為近26年首位獲獎的後衛，也是隊史第2人。

年度最佳防守球員從1982年設立，向來是長人天下，前一位獲獎的後衛已要回溯到1995到96球季的裴頓，他17日親臨塞爾蒂克訓練場館，親手將獎座頒給史馬特；兩人也是唯二贏得這座獎項的控球後衛，另有5次是得分後衛獲得。

史馬特在100名票選者中獲37張第1名選票，擊敗包括太陽布里吉斯、爵士隊中鋒戈貝爾等對手，成為2007到08年賈奈特後，又有「綠衫軍」球員獲得這個獎項；他接受隊友道賀，也和家人分享特殊榮耀，「媽媽，這座獎獻給妳，我愛妳。」

投入聯盟第8年的史馬特，本季抄截排名第7，場均失球數領先群雄，塞爾蒂克的防守效率和場均失分也居聯盟之冠，不過獎項出爐後立刻有反彈聲浪，票數排名第4的熱火隊中鋒阿德巴約就抱怨「不受尊重」，認為塞爾蒂克、太陽、爵士隊全國轉播場次都比熱火多，才會讓自己連主要入圍候選名單都擠不進去。

不只阿德巴約不滿獎項，年度最佳進步球員入圍者分別是騎士隊葛蘭德、灰熊隊莫蘭特、馬刺隊墨瑞，至於勇士隊波爾成為遺珠，教練柯爾和隊友格林都為他抱不平。

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