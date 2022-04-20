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NBA／巴特勒飆45分 創季後賽生涯新高 熱火灼傷老鷹奪二連勝

體育新聞組／綜合報導
熱火巴特勒（左）狂砍45分，是球隊致勝功臣。（路透）
熱火巴特勒（左）狂砍45分，是球隊致勝功臣。（路透）

巴特勒（Jimmy Butler）19日賽事全場25投15中包括12罰11中、三分球7投4中，狂攻45分5籃板5助攻2抄截，創下生涯季後賽得分新高；除了前三節拿下36分外，他在第四節最後關鍵時刻更連拿7分，幫助熱火擋下老鷹的猛烈反擊，以115比105取得主場2連勝。

https://www.youtube.com/watch?v=l08pyBxiQmY

影音來源：YouTube

熱火和老鷹上半場雙方打得難分難解，熱火僅領先2分，不過第三節中透過巴特勒的進攻和傳球，熱火殺出一波11比0的攻勢，從而掌控住比賽局面。進入第四節，熱火一度拉開16分差，然而波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）外線連連開火，單節個人獨拿15分，帶動球隊一路追到僅有3分差。

然而巴特勒先是一記灌籃，接著轟進三分球，再一次突破得手，個人連拿7分，將差距重新擴大到10分差。

單場45分是巴特勒個人職業生涯季後賽單場最高得分，同時他也是在詹姆斯和韋德之後，第三位在季後賽單場拿到45+的熱火球員。這也是巴特勒在熱火季後賽第2次單場拿到40+5+5，追平詹姆斯和韋德，三人並列熱火隊史第一。

季後賽 YouTube

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