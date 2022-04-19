NBA／安比德飆雙十 先發5人得分上雙 76人再屠暴龍

76人隊當家中鋒恩比德（右）狂飆31分11籃板，率隊擊敗暴龍隊。（路透）

繼首戰輾壓暴龍後，76人 在第2戰持續攻守兩端的強勢表現，在先發5人得分均達雙位數的加持下，半場結束已經拉開15分差領先優勢，全場最多贏到29分，最終以112比97收下主場2連勝，下一戰將前往多倫多尋求聽牌。

安比德（Joel Embiid）全場16投9中包括14罰12中，攻下31分11籃板，其中首節就拿下19分，充分宰制禁區，在他罰球時現場也不斷響起MVP的呼聲；馬克西（Tyrese Maxey）延續火燙手感，11投8中得到23分9籃板8助攻，哈里斯（Tobias Harris）11投7中，拿到20分10籃板3阻攻。

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哈登（James Harden）依舊扮演輔助的角色，掌控比賽節奏，雖然只出手9次，仍繳出14分6助攻6籃板3抄截2阻攻的全方位數據，格林（Danny Green）也有11分進帳。

暴龍在失去新秀巴恩斯（Scottie Barnes）後，第一節在范弗利特（Fred VanVleet）獨拿15分的幫助下，還能和76人分庭抗禮，但進入2、3節卻是狠狠被對手打趴；76人在這兩節一共只讓對方得到38分，本身則拿下63分，也奠定了贏球基礎。

儘管暴龍第四節初發動一波15比2的攻勢，一度將比分縮小到11分差，但隨後馬克西、哈里斯、安比德接連出擊，仍維持在兩位數的領先差距。

阿努諾比（OG Anunoby）14投10中獲得全隊最高26分，席亞康（Pascal Siakam）20分10籃板5助攻，范弗利特20分7助攻4籃板3抄截2阻攻，布徹（Chris Boucher）17分8籃板。