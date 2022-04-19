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NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

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NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士隊18日再度擊敗金塊隊。圖為勇士隊球星柯瑞，以替補身分上場。（Getty Images）
勇士隊18日再度擊敗金塊隊。圖為勇士隊球星柯瑞，以替補身分上場。（Getty Images）

勇士新版的「海嘯三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）在第二節中到第三節結束期間，聯手轟進55分，而金塊全隊僅拿到38分。勇士藉由這波狂風暴雨般的攻勢扭轉原先兩位數落後局面，從而建立20分領先優勢。最終，勇士再以126比106擊潰金塊，系列賽取得2連勝。

持續以替補身分上場的柯瑞，僅打了23分鐘，就以17投12中的準度飆進34分4助攻3籃板，可說是找回受傷之前的狀態。

季後賽初登場就拿下30分的波爾，此役又以16投10中的高效率攻下29分8助攻5籃板2抄截；湯普森19投9中進帳21分。3人合計飆進13顆三分球，跟金塊全隊一樣多。

來源：The Asylum

維金斯（Andrew Wiggins）9投5中也有13分8籃板的表現，畢耶利察（Nemanja Bjelica）10分，格林（Draymond Green）4分6助攻3籃板2抄截。勇士團隊命中率達54.8%，三分球40投17中，也有42.5%的水準。

金塊在第二節進行到7分25秒時還握有12分領先優勢，但之後卻遭受勇士海嘯般的外線轟炸，直到第三節結束的這段期間，勇士狂飆一波70比38的攻勢。在落入勇士的節奏後，金塊第四節雖力圖振作，始終難以有效開展進攻，比賽也提前進入垃圾時間。

吞下5次犯規的約柯奇（Nikola Jokic），拿到26分11籃板4助攻2阻攻，但在比賽中他沒有控制住情緒，第四節還剩7分鐘就因吞下第2次技術犯規遭驅逐出場。

金塊隊中鋒約柯奇（左）在18日比賽中想與勇士隊裴頓理論，柯瑞（中）和波爾（右）前...
金塊隊中鋒約柯奇（左）在18日比賽中想與勇士隊裴頓理論，柯瑞（中）和波爾（右）前來勸阻。（歐新社）

巴頓（Will Barton）12分10籃板2助攻，莫里斯（Monte Morris）12分4籃板3助攻，海蘭德（Bones Hyland）12分，富比士（Bryn Forbes）10分。

金塊連兩戰慘敗之餘，比賽暫停時還出現卡森斯（DeMarcus Cousins）和巴頓疑似發生口角的畫面，也讓球隊前景蒙上一層陰影。

來源：Chaz NBA

勇士 柯瑞 暴雨

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