NBA／保羅末節飆分秀穩軍心 摧毀鵜鶘反撲氣勢搶首勝

保羅（左）第四節獨拿19分，隻手摧毀鵜鶘的反撲氣勢。（美聯社）

連續過關搶下第8種子的鵜鶘前往鳳凰城挑戰聯盟龍頭太陽，一度落後23分的他們雖然努力將比分追到個位數分差，但第四節保羅（Chris Paul）掌控戰局，個人獨拿19分，隻手摧毀對手的反撲氣勢，帶領太陽以110：99擊退鵜鶘，取得系列賽首勝。

太陽先發球員中3人得分超過20分。保羅16投12中包括4記三分球，高效率拿下30分10助攻7籃板3抄截1阻攻，布克（Devin Booker）25分8助攻4籃板，艾頓（Deandre Ayton）15投10中得到21分9籃板4阻攻。

入圍 年度最佳第六人候選名單的強森（Cameron Johnson），6投5中拿到13分；而入圍年度最佳防守球員候選名單的布里吉斯（Mikal Bridges）則有11分5籃板3助攻2阻攻的表現。

上半場比賽太陽就展現流暢攻勢，繳出超過5成命中率，同時防守端壓制鵜鶘僅有22.4%的投籃命中率，取得53：34的大幅領先；鵜鶘直到第三節才找回準星，靠著多點開花的攻勢，殺出一波18：5的攻勢，將雙方差距縮小到8分差。

麥凱倫第四節初頻頻得手，但保羅同樣展現得分威力，外線投射和切入無往不利，重新穩住太陽軍心。

第四節得到12分的麥凱倫（C.J. McCollum）全場進帳25分8籃板6助攻，不過25投僅9中；英格倫（Brandon Ingram）也同樣手感欠佳，17投6中得到18分5籃板4助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）18分25籃板，籃板創下個人季後賽 新高。南斯（Larry Nance Jr.）14分6籃板3助攻。