NBA／ 專家看好4隊爭冠熱門 綠衫軍居首 勇士排第四　

東區塞爾蒂克被認為捧金盃機率最高。(歐新社)

NBA季後賽 首輪如火如荼開戰，《CBS體育網》統整專家看法，認為東區塞爾蒂克、公鹿都有機會，而西區則是勇士 與太陽各有人看好。至於專門負責民意調查的體育網站《FiveThirtyEight》分析認為，拿下總冠軍的機率，依序是東區老二塞爾蒂克、西區龍頭太陽、東區老三公鹿、再來是西區老三勇士，專家看法很接近。

特別做體育民調 分析的網站則算出預期勝率，認為捧金盃機率最高的是東區第2種子塞爾蒂克，有32%的機率，次高的是西區龍頭太陽，預期勝率21%，再來依序是東區第3種子公鹿（13%）、西區第3種子勇士（11%），而熱火與76人都僅有6%。

一度占據例行賽聯盟龍頭的勇士，最終是以西區第3種子身分在睽違兩年後重返季後賽，同時也被視為聯盟有望爭冠的球隊之一。不過對勇士傳奇球星貝瑞（Rick Barry）來說，他認為現在的勇士仍不是總冠軍等級的球隊。

「就目前現有陣容來看，勇士還不是一支總冠軍等級的球隊。他們仍需要有更多球員可以提供幫助，不過他們有很好的核心成員來做到這一點。」貝瑞說。

「球員名單上的每一個人都要貢獻自己的力量。無論誰上場，都必須繳出高水準的表現，如此才能贏得比賽。」

在貝瑞提出自己的看法後，勇士在今天首輪第一戰以16分之差擊退金塊，首度打季後賽的波爾（Jordan Poole）更轟進全隊最高30分。