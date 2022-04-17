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NBA／哈勒戴、洛培茲末節發威 公鹿季後賽首戰險退公牛

記者蔡佳霖／綜合報導
哈勒戴(左)在第4節挺身而出，為公鹿留下勝利。（美聯社）
哈勒戴(左)在第4節挺身而出，為公鹿留下勝利。（美聯社）

尋求衛冕的公鹿在首輪對公牛的第一戰就陷入苦戰，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面臨犯規麻煩，但球隊仍展現總冠軍等級的防守和關健時刻處理球的穩定性，最後時刻靠著哈勒戴（Jrue Holiday）和洛培茲（Brook Lopez）合拿14分，從而擋下對手的進逼，以93：86贏得系列賽第一勝。

這場比賽雙方進攻狀態都不理想，公鹿僅有40.5%，三分球38投10中，公牛更是低至32.3%，三分球37投7中，命中率連兩成都不到。

第四節初吞下第5犯的安戴托昆波，全場得到27分16籃板3助攻2阻攻；洛培茲14投7中獲得18分5籃板2阻攻，其中7分出現在第四節，每一分都堪稱關鍵。哈勒戴得到15分6籃板6助攻2抄截，米道頓（Khris Middleton）手感欠佳，13投4中只拿到11分6助攻5籃板，替補的波提斯（Bobby Portis）則有10分12籃板。

養精蓄銳的公鹿首節就給了公牛下馬威，一度領先達16分，不過公鹿之後命中率下探，給了對手追擊的機會；佛西維奇（Nikola Vucevic）第三節獨拿12分，加上拉文（Zach LaVine）和懷特（Coby White）各拿到7分，幫助公牛一度超前5分，隨後公鹿一波10比2攻勢，重新要回領先。

安戴托昆波在第四節進行到8分14秒因進攻犯規吞下第5次犯規，被迫退場休息，公牛趁勢取得1分超前；不過前三節只得到6分的哈勒戴在此時挺身而出，先是投進三分球，之後洛培茲籃下進算加罰，哈勒戴又補上2分，公鹿拉開7分差。

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