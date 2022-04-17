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NBA／泰托姆絕殺上籃1分逆轉籃網 厄文強拉尾盤難回天

記者蔡佳霖／綜合報導
泰托姆（右）在最後一波進攻中越過厄文（左）的防守放進致勝分，幫助塞爾蒂克以逆轉絕殺籃網。（美聯社）
泰托姆（右）在最後一波進攻中越過厄文（左）的防守放進致勝分，幫助塞爾蒂克以逆轉絕殺籃網。（美聯社）

塞爾蒂克與籃網的對決被視為首輪系列賽中可能最激烈的組合，首場比賽雙方就廝殺到最後時刻才分出勝負。

攻下全隊最高31分的泰托姆（Jayson Tatum），在最後一波進攻中透過跑位偷襲穿越杜蘭特（Kevin Durant）後並順勢接獲史馬特（Marcus Smart）的傳球，直接大轉身越過厄文（Kyrie Irving）的防守放進致勝分，幫助塞爾蒂克以115：114逆轉絕殺籃網，驚險搶下首勝。

綠衫軍此役僅動用8人應戰，除了泰托姆的31分8助攻4籃板2阻攻外，布朗（Jaylen Brown）得到23分5籃板3助攻4抄截2阻攻，老將霍福特（Al Horford）進帳20分15籃板2助攻，史馬特20分7籃板6助攻2抄截。

上半場比賽雙方都以超過5成命中率戰成61：61平手，第三節泰托姆和史馬特合砍23分，加上籃網前6分鐘只得到8分，塞爾蒂克一波猛攻取得15分領先，並帶著兩位數領先優勢進入第四節。

不過厄文再度展現得分爆發力，單節9投7中包括4記三分球豪取18分，籃網瞬間超前比分，也讓雙方進入短兵相接的肉搏戰。剩下1分20秒，杜蘭特先是跳投得手，霍福特2波進攻得手，將比分追平；厄文在剩下45.9秒轟進三分球，布朗隨即突破放進2分。杜蘭特高難度三分出手未進，也給了對手最後一擊的機會。

厄文全場20投12中包括6記三分球，獨拿39分6助攻5籃板4抄截，杜蘭特24投9中得到23分4籃板3助攻，還出現6次失誤；替補的德拉基奇（Goran Dragic）獲得14分5籃板，克萊斯頓（Nicolas Claxton）13分8籃板3阻攻。

厄文

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