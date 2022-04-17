NBA／熱火全面封鎖楊恩 季後賽首戰痛宰老鷹24分

熱火以強悍的防守壓制老鷹，巴特勒（上）15投9中拿下21分；楊恩（下）只得到8分，寫下生涯季後賽單場最低得分表現。 （美聯社）

面對在附加賽連過兩關搶下第8種子的老鷹，主場作戰的熱火可說是以逸待勞，透過強悍的防守完全壓制對手，特別是楊恩（Trae Young）整場比賽12投僅1中，還出現6次失誤，熱火最多領先達32分，也讓比賽早早分出勝負。最終熱火以115：91痛宰老鷹，取得系列賽首勝。

「我們善用我們的優勢去對付楊恩，這是出於對他的尊重。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。巴特勒則說：「必須對楊恩施以身體對抗，讓他每次投籃都面臨考驗，避免他站上罰球線，並且迫使他只能傳球。」

儘管比分大幅拉開，但熱火仍讓巴特勒（Jimmy Butler）在第四節足足打了7分鐘，他此役15投9中，得到21分6籃板4助攻3抄截；羅賓森（Duncan Robinson）替補上陣展現神準外線，三分球9投8中，攻下27分，寫下隊史季後賽 單場最多三分球紀錄。

「我只關注我能做些什麼來幫助球隊獲勝。」羅賓森說。羅賓森在2020年季後賽曾經3度單場命中7顆三分球，而米勒和瓊斯也曾在季後賽有過單場7顆三分球表現。

塔克（PJ Tucker）的三分球同樣4投全中，獲得16分，羅瑞（Kyle Lowry）10分9助攻4籃板2抄截。熱火團隊命中率達52.4%，並轟進18記三分球，完成12次抄截，傳出35次助攻；而在防守端，也迫使老鷹命中率僅有38.7%。

由於2020年的季後賽都在泡泡園區舉行，因此這是熱火自2016年以來首度在主場拿下季後賽勝利，這也讓球迷感到非常興奮。「我就是為此而來的。」塔克說。

楊恩只得到8分6籃板4助攻2抄截，三分球7投盡墨，這是他生涯季後賽單場最低得分表現；另一位射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也是8投0中，只靠罰球得到6分。

全隊以老將蓋里納利（Danilo Gallinari）的17分為最高，杭特（De'Andre Hunter）14分；傷癒回歸的柯林斯（John Collins）以替補身分登場，拿到10分4籃板。