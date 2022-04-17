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NBA／洛城「雙雄」無緣季後賽 5大球星2.1億打水漂

體育新聞組 / 綜合報導
快艇慘遭滑鐵盧，敗給鵜鶘。鵜鶘隊英格倫（左）攻下30分，生涯首度站上季後賽舞台。 （Getty Images）
快艇慘遭滑鐵盧，敗給鵜鶘。鵜鶘隊英格倫（左）攻下30分，生涯首度站上季後賽舞台。 （Getty Images）

快艇在附加賽遭到鵜鶘逆轉後，中斷連續3年打入季後賽的紀錄，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，在球隊確定無緣季後賽後休息室氣氛確實相當低迷，不過他也強調等到下季雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）健康歸隊，球隊將會有截然不同的改變。

影音來源：YouTube

在湖人已無緣季後賽的情況下，洛城最後希望快艇也慘遭滑鐵盧，在面對鵜鶘之戰，賽前先傳出當家球星喬治因為觸發聯盟安全協議無法出賽，但快艇仍在最多15分落後的情況下一度反取得13分領先，只可惜末節仍遭鵜鶘反撲，以101：105敗北，無緣今年季後賽。

英格倫（Brandon Ingram）攻下30分，生涯首度站上季後賽舞台，隊友麥凱倫（CJ McCollum）說：「他是一個特別的球員，能夠與他並肩作戰讓我感到開心，我更開心大家將能看到他的真正實力，有時候我認為當你沒有打進季後賽，人們總會低估你的才華，現在他將站上大舞台，他展示了自己的偉大。」

快艇出局，也代表兩支洛杉磯豪門球隊都缺席今年季後賽。

對於球隊提前放暑假，泰隆魯說：「我們休息室瀰漫著失望的情緒，但球員們沒有什麼好掛懷的，儘管我們沒能打進季後賽，但回顧過去一年我們的經歷，我仍為球隊感到驕傲。」

泰隆魯坦言，快艇本季遭遇傷病所苦的情況下，球隊仍一路拚戰到底，球員已經可以昂首挺胸面對這個結果，「當我們的主要球員回歸，聯盟前5名的球星雷納德歸隊，明星賽的常客喬治也回來，我們將會有截然不同的改變。」

不過本賽季對於洛杉磯球迷來說確實是個難以接受的賽季，畢竟湖人與快艇陣中就擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、雷納德與喬治等5大超級球星，合計薪資就超過2億1000萬美元，最終卻創下本世紀以來第3度無洛杉磯球隊晉級季後賽的狀況。

季後賽 快艇 洛杉磯

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