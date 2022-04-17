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NBA／愛德華助灰狼逆襲灰熊 米契爾率爵士擊退獨行俠

體育新聞組／綜合報導
灰狼隊愛德華（右）生涯首度參與季後賽，就轟下全場最高36分。(路透)
灰狼隊愛德華（右）生涯首度參與季後賽，就轟下全場最高36分。(路透)

愛德華（Anthony Edwards）在生涯首場季後賽狂轟36分6助攻，搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）的29分13籃板3助攻、畢斯利（Malik Beasley）板凳殺出貢獻23分5籃板，帶動第7種子灰狼上演逆襲，在客場以130比117扳倒灰熊，搶下系列賽首勝。

影音來源：YouTube

灰狼團隊命中率達5成，並且砍進16記三分球，展現十足火力，整個下半場一路壓制對手。麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到15分7籃板3阻攻，羅素（D'Angelo Russell）11投僅2中，獲得10分9助攻，貝佛利（Patrick Beverley）10分6籃板6助攻。

灰狼是在附加賽中逆轉快艇奪下第7種子，這也是球隊近18年來第2度闖進季後賽；而前一次他們在季後賽系列賽首戰取得勝利已經要追溯到2004年，當時灰狼在首輪第一戰擊敗金塊。

灰熊今年賽季挾著深厚的團隊戰力勇奪平隊史最佳的單季56勝，同時也是隊史最好的第2種子排序。不過在季後賽開始前球隊休息將近一星期的時間，這反而讓他們在開戰後顯得有些掙扎，首節就被灰狼轟進41分；包括三分球表現和籃板保護等，灰熊皆不如對手，導致球隊一路只能被動追趕。

莫蘭特（Ja Morant）獲得20次罰球機會，命中16球，全場得到32分8助攻4籃板；布魯克斯（Dillon Brooks）24分，貝恩（Desmond Bane）17分。克拉克（Brandon Clarke）13分12籃板，傑克森（Ja Morant）12分7阻攻，寫下隊史季後賽單場阻攻紀錄。

此外，面對沒有唐西奇（Luka Doncic）壓陣的獨行俠，首輪第一戰作客的爵士靠著米契爾（Donovan Mitchell）下半場轟30分，加上第四節最後時刻奧尼爾（Royce O'Neale）的關鍵三分球，擋下地主球隊的反撲，以99比93旗開得勝。

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季後賽首輪迎戰來勢洶洶的暴龍，76人第一戰沒有完全仰賴雙星安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）的進攻，反而是馬克西（Tyrese Maxey）轟出生涯季後賽新高38分，哈里斯（Tobias Harris）也貢獻26分6籃板6助攻，兩人一共35投23中，展現絕佳效率，同時也幫助球隊早早就拉開比分差距，最終以131比111輕取對手，首戰開出紅盤。

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爵士靠著米契爾（右）下半場的強勢得分，擋下地主球隊的反撲，旗開得勝。（Getty...
爵士靠著米契爾（右）下半場的強勢得分，擋下地主球隊的反撲，旗開得勝。（Getty Images）

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