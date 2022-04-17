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NBA／柯瑞回歸、勇士3強合體 波爾砍30分痛宰金塊

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士季後賽首戰擊退金塊，賽前柯瑞宣告回歸也振奮全隊士氣。（Getty Images）
勇士季後賽首戰擊退金塊，賽前柯瑞宣告回歸也振奮全隊士氣。（Getty Images）

勇士等待兩年後重返季後賽，賽前柯瑞（Stephen Curry）宣告回歸也振奮全隊士氣。勇士在二、三節發揮外線火力優勢，三分球20投8中，期間金塊外線卻是19投3中，勇士一口氣拉開20分差。面對勇士的攻守壓制，金塊難以找回節奏，最終勇士在主場以123比107大破金塊，贏得系列賽首勝。

生涯首度打季後賽，波爾（Jordan Poole）展現初生之犢不畏虎的氣魄，延續例行賽後段的火燙手感，今天13投9中包括三分球7投5中，攻下30分3助攻；湯普森（Klay Thompson）也砍進5顆三分球，得到19分。

生涯第9次以替補身分上場的柯瑞，此役打了22分鐘，13投5中包括三分球6投3中，拿下16分4助攻3籃板。維金斯（Andrew Wiggins）也有16分9籃板2助攻的表現，格林（Draymond Green）12分9助攻6籃板3阻攻。

湯普森首節就轟進3記三分球，勇士繳出6成以上命中率，不過金塊在約柯奇（Nikola Jokic）的帶領下不斷強攻禁區，金塊仍取得1分領先；不過金塊第二節命中率下探，反觀波爾卻開始加溫，單節5投全中攻下14分，加上柯瑞替補上陣和湯普森也各拿5分。勇士拉出一波18比4的攻勢，反而在上半場以58比47領先11分。

挾此氣勢，勇士第三節多點開花，波爾和湯普森持續發揮，加上柯瑞和格林在後段聯手拿下9分，勇士將比分差距擴大到20分差。金塊第四節雖試圖追趕，仍難以有效縮小比分，比賽也提前分出勝負。

金塊得分集中在約柯奇和巴頓（Will Barton）身上，約柯奇25投12中得到25分10籃板6助攻3抄截，巴頓24分6籃板5助攻；莫里斯（Monte Morris）10分6助攻4抄截，海蘭德（Bones Hyland）10分，葛登（Aaron Gordon）僅有8分5籃板。

卡森斯（DeMarcus Cousins）上場不到10分鐘就因吞下2次技術犯規遭驅逐出場，他得到7分2籃板2助攻。

勇士 柯瑞 季後賽

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