NBA／湖人、快艇無緣季後賽 5大球星2億薪資打水漂

快艇總教練泰隆魯。（美聯社）

快艇 在15日附加賽遭到鵜鶘逆轉後，中斷連續3年打入季後賽 的紀錄，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，在球隊確定無緣季後賽後休息室氣氛確實相當低迷，不過他也強調等到下季雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）健康歸隊，球隊將會有截然不同的改變。

在湖人已無緣季後賽的情況下，洛城最後希望快艇也在15日慘遭滑鐵盧，在面對鵜鶘之戰，賽前先傳出當家球星喬治因為觸發聯盟安全協議無法出賽，但快艇仍在最多15分落後的情況下一度反取得13分領先，只可惜末節仍遭鵜鶘反撲，以101：105敗北，無緣今年季後賽。

對於球隊提前放暑假，泰隆魯說：「我們休息室瀰漫著失望的情緒，但球員們沒有什麼好掛懷的，儘管我們沒能打進季後賽，但回顧過去一年我們的經歷，我仍為球隊感到驕傲。」

泰隆魯坦言，快艇本季遭遇傷病所苦的情況下，球隊仍一路拚戰到底，球員已經可以昂首挺胸面對這個結果，「當我們的主要球員回歸，聯盟前5名的球星雷納德歸隊，明星賽的常客喬治也回來，我們將會有截然不同的改變。」

不過本賽季對於洛杉磯 球迷來說確實是個難以接受的賽季，畢竟湖人與快艇陣中就擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、雷納德與喬治等5大超級球星，合計薪資就超過2億1000萬美元，最終卻創下本世紀以來第3度無洛杉磯球隊晉級季後賽的狀況。