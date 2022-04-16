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NBA／柯瑞可望趕上季後賽首戰復出 但上場時間將受限

體育新聞組／綜合報導
勇士隊主控柯瑞預計在與金塊隊的系列賽首戰就能復出。（路透）
勇士隊主控柯瑞預計在與金塊隊的系列賽首戰就能復出。（路透）

NBA 15日進行附加賽最後一天賽程，在東、西區8強全數出爐後，季後賽首輪賽事也將在16日接續登場，其中勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry）也預計在與金塊隊的系列賽首戰就復出，不過將會受到上場時間的限制。

NBA附加賽最終輪賽事，由西區的鵜鶘、快艇隊與東區的老鷹、騎士隊爭奪季後賽末班車車票，其中快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）透露，本季缺陣的明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）也將會來到場邊為隊友打氣，「他的存在會讓大家更能控制自己，他也會分享對比賽觀察，這對全隊都很有意義。」

儘管本季4度與鵜鶘交手吞下3敗，但快艇明星前鋒喬治（Paul George）也強調，對戰成績已經不是他們所在乎的，「說實話，現在不是討論對戰組合優劣勢的時候，我們需要的是拿下勝利，而不是著墨在那些細節或是信心喊話。」

而季後賽首輪則將在16日登場，共有4場賽事要進行，其中勇士將在首輪遭遇強敵金塊，柯瑞也有望在本場比賽復出，他說：「除了我們家人外，沒有人選擇我們贏球，或是能夠走出西區，但至少我並不這麼認為。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，球隊今年確實是帶著與過去不同的心態重返季後賽，「如果是4年前，我會期待贏得總冠軍，但現在我們已經是一支完全不同的球隊。我們不會有什麼期待，我也不會進入所謂的季後賽思維，我們只想著該如何擊敗金塊，這次將是一個完全不同的挑戰，且是獨一無二的。」

季後賽 勇士 快艇

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