ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

蔡崇信。（本報資料照片）

美國運動界的權威媒體ESPN發表調查報導，揭露美國職籃NBA 籃網隊老闆蔡崇信（Joseph Tsai）腳踏兩條船的真面目，一方面在美國高喊社會正義，一方面支持中國政府的專制獨裁政策。

ESPN昨天刊出這則長篇報導，內容引述多名熟悉NBA運作的知情人士、美國政府前國安官員、中國問題專家與研究機構，稱在中國賺進數十億美元的加拿大籍富豪蔡崇信（Joe Tsai）是美國體壇與商業界向中國政府低頭的代表人物。

這篇報導揭露，火箭總經理莫瑞（Daryl Morey）2019年在推特發文「為自由而戰，和香港 站在一起」之後，剛擁有NBA布魯克林籃網隊多數股份2個月的蔡崇信，被莫瑞的支持者認為，他施壓NBA高層，要求公開道歉並開除莫瑞。

莫瑞不只聽到一個NBA球隊老闆說過，蔡崇信施壓NBA開除莫瑞以討好中國。

報導引述前白宮副國安顧問、中國專家博明（Matt Pottinger）：「蔡崇信是美國體壇和商業界的某種代表人物，這種人大肆批評美國的種種不完美。這無可厚非，我們都應這樣做。但他們在中國賺錢，還為中國發生的侵害人權暴行找藉口。」

結果導致，美國人如果要在中國做生意，必須「自我審查，甚至讚美一個專制獨裁政權犯下的不人道罪行」。

調查報告指出，蔡崇信與妻子吳明華在美國捐款數億美元，支持社會正義相關的政策與學術研究，在2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）身亡之後，這對夫妻投入5000萬美元創立社會正義基金會，在布魯克林倡導種族平權與經濟復甦。

去年5月，蔡崇信與友人籌募了2.5億美元，因應COVID-19疫情期間美國發生的多起仇恨亞裔事件。

報導凸顯蔡崇信腳踏兩條船的兩面手法，他在某些場合談到，自己很幸運在年輕的時候就來到美國，對於美國人熱愛的運動賽事有所瞭解，使他更深入瞭解美國。但另一方面，當談到中國的時候，他又擁抱另外一種互相衝突的論調。

舉凡蔡崇信擁護香港國安法，他認為「香港民主人士爭取自由」是西方世界營造的假象。在莫瑞推文風波期間，他公開支持香港政府鎮壓，聲稱維持社會穩定有其必要，以避免香港受到外國勢力煽動而走上分裂主義的道路。

報導引述蔡崇信過去支持中國政府的發言，指出「他支持個人自由，但也相信，個人自由可能阻礙社會穩定，而社會穩定是促進經濟成長與人民福祉的背景」。

報導引述消息來源指出，蔡崇信站在成本效益分析的角度，認為要管理14億人口的國家，必須在個人自由與長遠的人民福祉做出取捨。

報導指出，蔡崇信對中國公民自由的立場，與他支持美國社會正義的立場全然不同。

蔡崇信在2019年曾經說：「今日中國是一黨專政的體制，言論與學術自由勢必受到限制。人們喜歡這樣嗎？我相信大部分的人都不喜歡。但這就是為什麼共產黨 須這麼設限，唯有這樣做，他們才有信心在其他領域推動政策。」

蔡崇信說：「中國政府高層認為必須採行一黨專政體制，是因為他們覺得中國仍然是一個開發中國家，這是為了兩個更廣泛的目標：一是確保人民更富足，日子過得更好，另一方面是為了復興中華文化的光榮與驕傲。」

蔡崇信在2018年的另一個場合說過：「人們必須理解，對共產黨政府來說，社會的穩定至關重要，在美國我們講言論自由、媒體自由，但在中國，限制部分自由對於維持社會穩定是很重要的措施之一。」

報導調查，蔡崇信主管的阿里巴巴集團（Alibaba），大手筆投資了曠視科技（Megvii）、商湯科技（SenseTime）。這兩家中國科技公司被美國政府商務部列入黑名單。這些公司開發的人臉辨識系統與人工智慧（AI）技術，被認為是中國政府監控新疆維吾爾族人的主要工具。

前白宮國家安全會議中國事務主任特賓（Matt Turpin）批評：「中國共產黨精於施壓或恐嚇那些利益相關的高層，就像這些NBA球隊的老闆與球員。這一切都是布局多年、精心設計的宣傳手法，利用商業、娛樂、學術、政治與文化界高層的自身利益，形塑對北京政府的看法。」

報導引述流亡英國的香港民主人士羅冠聰，批評蔡崇信是中共代言人。

羅冠聰指出：「無論稱他是企業家、球隊老闆或慈善家，那都不重要，令人感到害怕的是，他用一種更溫和的方式，把某種中國的威權主義引進美國。」