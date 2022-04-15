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NBA／林書豪前隊友罵人收罰單 竟要讓球迷「贊助」他

體育新聞組／綜合報導
前林書豪隊友目前效力灰狼的貝佛利，遭聯盟罰款竟要讓球迷損錢給他交罰款。 (路透)
前林書豪隊友目前效力灰狼的貝佛利，遭聯盟罰款竟要讓球迷損錢給他交罰款。 (路透)

灰狼隊在西區附加賽擊敗快艇晉級季後賽首輪，率隊力退老東家的灰狼後衛貝佛利（Patrick Beverley）一時之間發洩心中怨氣，賽後用髒話嗆聲對手是「弱雞」，還要對方好好「享受」飛回洛杉磯長程航班。結果今天就領到聯盟3萬美金罰單，然而最絕的是，他居然在自己推特上放上「QR Code」讓球迷掃碼捐款助他付罰款，此舉反而讓他在網路引起不少撻伐。

現年33歲的貝佛利，曾在火箭隊時期與林書豪是隊友，後來轉戰快艇5個球季，於本季加入灰狼，雖是綠葉球員但卻是幸運星，球季所處球隊往往都能打進季後賽，然而他發言火辣也引發不少爭議，季末先是與湖人隊衛斯特布魯克(Russell Westbrook）槓上，如今又因對老東家不當發言挨罰。

可能是對聯盟開罰不滿，於是他今天推特上要球迷捐錢給他交罰款，但網路卻批評不斷，一名媒體人就說，「這傢伙這一季賺了1300萬美元薪水，卻要球迷幫他交3萬罰款，這是個笑話嗎？」還有人說了，「竟讓窮人去捐錢給百萬(美元)富翁，只是因為他無法堵住自己的嘴巴。」

快艇 季後賽 推特

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