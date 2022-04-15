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NBA／4年前季後賽當拓荒者被橫掃 麥凱倫扮鵜鶘救星

體育新聞組 /／綜合報導
麥凱倫(右)攻下全場最高32分，率鵜鶘擊敗馬刺。（Getty Images）
麥凱倫(右)攻下全場最高32分，率鵜鶘擊敗馬刺。（Getty Images）

4年前季後賽，麥凱倫（CJ McCollum）穿著拓荒者隊球衣嘗到遭鵜鶘隊「橫掃」滋味，14日他卻扮演鵜鶘隊續命救星，以全場最高32分助鵜鶘在附加賽第一戰以113：103擊敗馬刺隊，將和快艇隊爭最後一張西區季後賽席位。

鵜鶘教練格林（Willie Green）大讚麥凱倫在比賽開始不久就為球隊奠定領先，「他早早為比賽定調，他知道這些狀況，這也能讓其他隊友冷靜下來」。

麥凱倫上半場就攻下27分，本季被交易到鵜鶘的麥凱倫，此役23投12中，另傳出7助攻，他表示想一開賽就打得積極，畢竟接續的季後賽強度更高，心態上必須做好武裝和準備，他還霸氣宣告說：「我們之後還會有很多勝場。」

結束賽季的馬刺，老教頭波波維奇（Gregg Popovich）說，鵜鶘3位最佳球員麥凱倫、英格倫和瓦藍邱納斯都有很好表現，「我們咬住比賽，一度回到戰局，但又犯了前三節同樣的錯誤，防守出了問題」。

鵜鶘開季13場比賽只拿1勝，但例行賽結束排到西區第9位，有機會透過今年球季附加賽制度晉級季後賽，季中被拓荒者交易到鵜鶘的麥凱倫說：「這會是些特別事情的開始，你能感受和看到這些能量。」

麥凱倫曾為拓荒者打了57場季後賽，2018年季後賽首輪被橫掃的對手正是鵜鶘。穿著鵜鶘球衣感受到主場球迷更上一層樓的分貝聲，讓他回憶起4年前的季後賽，並宣示球隊會迎接更多勝場。

鵜鶘將和快艇爭搭季後賽末班車，若能過關，將成聯盟史上第4支開季前13場僅拿1勝或更差成績仍闖季後賽的隊伍；前一支締造這項特殊紀錄的正是1996到97年球季的太陽隊，本季太陽是西區頭號種子，將是鵜鶘或快艇首輪對手，又是另個特別巧合。

季後賽 快艇 馬刺

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