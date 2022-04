生涯最後一季與菜鳥唐西奇(Luka Doncic)成為隊友,退役傳奇諾維茨基(Dirk Nowitzki)對這位小老弟向來愛護有加,而前輩日前就在個人推特 分享了一則令人啼笑皆非的故事,直嘆原來自己人氣竟然被唐西奇超車。

「我德國 來的朋友拜訪我總是會買球衣來找我,於是我就跟他們講,『你們先等等,我去拿麥克筆』,他們回說,『不,沒關係,這其實是唐西奇球衣,你介意幫我們拿去給他簽名嗎?』」諾維茨基最後還不忘加上斜眼表情符號。

Germans friends that come visit always buy jerseys. I say: hold on let me get a sharpie and they say: oh no. That’s ok. This is actually Luka’s. Do you mind getting it signed… 🙄