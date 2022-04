NBA／柯瑞歸隊練球 彈無虛發 預計投入團隊對抗

經過近一個月的休養後,勇士 「咖哩小子」柯瑞 (Stephen Curry)在今天首度歸隊參與練球,並且展現出絕佳投籃手感,不過勇士總教練柯爾(Steve Kerr)強調,在柯瑞還沒有參加過對抗訓練的情況下,將不會讓他直接復出,也會觀察他今天的狀況後再做評估。

柯瑞在因為左腳扭傷缺席了例行賽最後12場比賽後,能否趕在季後賽 首輪開打,也就是17日與金塊的首戰賽前歸隊也成為各界關注焦點。

Steph Curry testing that foot on the move, side step 3s and his quick torque moves pic.twitter.com/8vJOIrOFnr