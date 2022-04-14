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NBA／老鷹攻守碾壓痛宰黃蜂 將和騎士爭東區老八

體育新聞組／綜合報導
楊恩（左）率老鷹隊痛宰黃蜂，將與騎士隊爭東區老八。(路透)
楊恩（左）率老鷹隊痛宰黃蜂，將與騎士隊爭東區老八。(路透)

上季直闖東區冠軍賽的老鷹，本季走得跌跌撞撞，直到最後才以第10名進入附加賽。不過在這場總教練麥克米倫（Nate McMillan）口中「不是贏就是回家」的主場關鍵戰役中，老鷹重新展現攻守兩端的壓制力。

影音來源：YouTube

面對防守效率並不佳的黃蜂，老鷹挾著6人得分雙位數的火力豪取132分，整場比賽最多贏到33分之多，最終以29分之差痛宰對手。老鷹將在台灣時間4月16日將和騎士爭奪東區第8名席次，至於黃蜂則是提前打包放暑假。

楊恩（Trae Young）24投8中，仍繳出24分11助攻3籃板的表現，杭特（De'Andre Hunter）得到22分7籃板，卡佩拉（Clint Capela）15分17籃板3助攻3阻攻，蓋里納利（Danilo Gallinari）18分；赫爾特（Kevin Huerter）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各拿到13分。

老鷹全場命中率達到52.1%，並砍進16記三分球，傳出31次助攻；另一方面，老鷹也充分掌握制空權，籃板球取得54比41的絕對優勢，禁區得分54比40，二波進攻得分也是19比7。

黃蜂雖然季初一度看見季後賽希望，然而在海瓦德（Gordon Hayward）倒下之後，球隊節節敗退，名次逐漸下滑，最終仍難逃連6年無緣季後賽的命運。

鮑爾（LaMelo Ball）拿到26分8助攻5籃板，洛齊爾（Terry Rozier）21分4籃板3助攻，不過兩人合計47投僅15中；華盛頓（P.J. Washington）17分6籃板2阻攻，第四節遭驅逐出場的布里吉斯（Miles Bridges）則是12分4籃板4助攻。

季後賽 鮑爾 YouTube

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