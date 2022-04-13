NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王

安比德勇奪得分王。（Getty Images）

歷經將近6個月的激戰，2021-22年賽季例行賽畫下句點，主要攻守數據的領銜者也確定出爐，其中最引人注目的莫過於安比德（Joel Embiid）以中鋒之姿奪下失去已久的得分王寶座。

得分王：安比德（30.6分）

安比德以場均30.6分成為第一位勇奪得分王的國際球員，也是1999-00年賽季的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後首位中鋒得分王，更是1981-82年賽季的馬龍（Moses Malone）以來，第一位平均得分破30分的中鋒。

值得一提的是，安比德每場出賽時間僅33.8分鐘，是1954-55年賽季進攻計時器啟用以來上場時間最少的得分王。

助攻王：保羅（10.8次）

儘管缺席了17場比賽，保羅（Chris Paul）還是以場均10.8次助攻贏得生涯第5次助攻王；這也是保羅生涯單季第3高的場均助攻數，也是2010-11年的奈許（Steve Nash）之後，年齡最老的助攻王。

籃板王：戈貝爾（14.7個）

戈貝爾（Rudy Gobert）出賽66場，以場均14.7籃板壓過約柯奇的13.8，創下生涯籃板新高，也是他生涯首度獲得籃板王，更是爵士隊史第1位拿下籃板王的球員。

戈貝爾本季有9次至少搶下20個籃板，31次至少搶下15個籃板。在賽季之中也曾有過連續17場比賽雙位數籃板的表現，包括1次「背靠背」抓至少20籃板。

抄截王：墨瑞（2.03次）

扛下馬刺 領袖重擔的墨瑞（Dejounte Murray），本季表現可說是破繭而出，場均得分籃板助攻抄截三分球均創下生涯新高。其中在抄截排行榜更是壓過保羅，生涯首次獲得抄截王，也是馬刺隊史繼羅伯森（Alvin Robertson）、雷納德（Kawhi Leonard）之後第3位獲得抄截王的球員。

阻攻王：傑克森（2.3次）

擺脫上季傷病困擾，傑克森（Jaren Jackson Jr.）奮力出賽78場，平均上場27.3分鐘能送出2.3次阻攻，生涯首度稱霸阻攻榜，也是灰熊隊史第一位贏得阻攻王的球員。

三分球王：柯瑞 （285顆，場均4.5顆）

例行賽尾聲因傷完全休兵的柯瑞（Stephen Curry），無緣達成生涯第5次單季三分球破300顆，但其驚人產量仍讓他以285顆三分球和場均4.5顆三分球傲視群雄。這是柯瑞生涯第8次在單季三分球命中數領先全聯盟。

柯瑞在今年賽季順利超越艾倫（Ray Allen），正式成為史上三分球王。

雙十王：約柯奇（66次）

約柯奇（Nikola Jokic）出賽74場繳出66次雙十，以13次之差擊敗戈貝爾，連兩年成為雙十之王。

大三元王：約柯奇（19次）

約柯奇19次大三元居全聯盟之冠，也是他生涯首度獲得大三元王。目前他累積76次大三元，史上排名第7